Calendario tennis oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 30 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Quarto giorno di Olimpiadi nel tennis, e i cinque tornei a cinque cerchi sono, per usare un’accezione inglese, “in full swing”. Questo martedì rimanda in campo tutti i tabelloni, anche se per qualcuno ci sono delle diseguaglianze, tra secondi turni e primi turni mischiati sostanzialmente assieme.

Tre i match italiani di scena oggi. Innanzitutto, Jasmine Paolini si torna ad ergere a proprietaria de facto del Court Suzanne Lenglen, e i numeri dei precedenti danno ragione alla toscana (6-2) contro la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, contro la quale però non ce la si porta da casa. Lorenzo Musetti avrà nell’argentino Mariano Navone un test di chiaro stampo impegnativo, mentre per quel che riguarda Paolini ci sarà anche l’impegno in doppio con Sara Errani, e contro Caroline Garcia e Diane Parry, il doppio francese neo-formato che anche con la spinta del pubblico ha saputo prendersi il secondo turno.

CALENDARIO TENNIS PARIGI 2024 OGGI

Court Philippe Chatrier

Sessione diurna

Ore 12:00 Vekic (CRO) [13]-Gauff (USA) [2] – ottavi singolare femminile

Zverev (GER) [3]-Machac (CZE) – 2° turno singolare maschile

Sessione serale

Ore 19:00 Swiatek (POL) [1]-Xiyu Wang (CHN) – ottavi singolare femminile

Ofner (AUT)-Medvedev (AIN) [4] – 2° turno singolare maschile

Court Suzanne Lenglen

Ore 12:00 Draper (GBR)-Fritz (USA) [7] – 2° turno singolare maschile

Schmiedlova (SVK)-Paolini (ITA) [4] – ottavi singolare femminile

Alcaraz/Nadal (ESP)-Griekspoor/Koolhof (NED) – 2° turno doppio maschile

Evans/Murray (GBR)-Gillé/Vliegen (BEL) – 2° turno doppio maschile

Court Simonne Mathieu

Ore 12:00 Kerber (GER)-Fernandez (CAN) [16] – ottavi singolare femminile

Auger-Aliassime (CAN) [13]-Marterer (GER) – 2° turno singolare maschile

Svitolina (UKR)-Krejcikova (CZE) [9] – ottavi singolare femminile

Gauff/Fritz (USA) [3]-Podoroska/Gonzalez (ARG) – 1° turno doppio misto

Court 14

Ore 12:00 Osorio (COL)-Collins (USA) [8] – ottavi singolare femminile

Wawrinka (SUI)-Popyrin (AUS) – 2° turno singolare maschile

Struff (GER)-Moutet (FRA) – 2° turno singolare maschile

Papamichail/Sakkari (GRE)-Collins/Krawczyk (USA) [4] – 1° turno doppio femminile

H. Chan/L. Chan (TPE)-Krejcikova/Siniakova (CZE) [2] – 1° turno doppio femminile

Court 6

Ore 13:00 Musetti (ITA) [11]-Navone (ARG) – 2° turno singolare maschile

Mensik (CZE)-Paul (USA) [9] – 2° turno singolare maschile

Monfils/Roger-Vasselin (FRA)-Krawietz/Puetz (GER) [2] – 2° turno doppio maschile

Hsieh/Tsao (TPE)-Kostyuk/Yastremska (UKR) [7] – 2° turno doppio femminile

Court 7

Ore 12:00 Navarro (USA) [11]-Zheng (CHN) [6] – ottavi singolare femminile

Sakkari (GRE) [7]-Kostyuk (UKR) [10] – ottavi singolare femminile

Boulter/Watson (GBR)-Kerber/Siegemund (GER) – 1° turno doppio femminile

Errani/Paolini (ITA) [3]-Garcia/Parry (FRA) – 2° turno doppio femminile

Watson/Salisbury (GBR)-Dabrowski/Auger-Aliassime (CAN) – 1° turno doppio misto

Court 9

Ore 14:00 Borges/Cabral (POR)-Koepfer/Struff (GER) – 2° turno doppio maschile

Court 12

Ore 13:30 Monteiro/Seyboth Wild (BRA)-Krajicek/Ram (USA) [4] – 2° turno doppio maschile

Bucsa/Sorribes Tormo (ESP)-Carlé/Podoroska (ARG) – 2° turno doppio femminile

Vekic/Pavic (CRO)-Q. Zheng/Zhang (CHN) – 1° turno doppio misto

Court 13

Ore 13:30 Andreeva/Shnaider (AIN)-Gadecki/Tomljanovic (AUS) – 1° turno doppio femminile

Carreno Busta/Granollers (ESP)-Ebden/Peers (AUS) – 2° turno doppio maschile

Machac/Pavlasek (CZE)-Jarry/Tabilo (CHI) – 1° turno doppio maschile

PROGRAMMA TENNIS OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su TimVision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.