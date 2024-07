Calendario scherma oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 31 luglio, tv, streaming, tabellone dell’Italia

Oggi, mercoledì 31 luglio, va in scena la prova a squadre di sciabola maschile delle Olimpiadi 2024 di scherma. Sulle pedane del Grand Palais di Parigi l’Italia vuole riscattare una gara individuale sottotono, anche se le avversarie non mancano e subito l’esordio sarà complicatissimo.

Il quartetto azzurro sarà composto da Michele Gallo, Luigi Samele, Luca Curatoli e Pietro Torre. I primi tre hanno disputato anche il tabellone individuale, con Samele che si è fregiato della seconda medaglia individuale della carriera, trovando uno splendido bronzo. Mentre hanno faticato molto di più Curatoli e il campione continentale in carica, con Torre pronto a subentrare in caso di evenienza. Il debutto ai quarti di finale sarà già da sparti acque, con l’avversaria dell’Italia che sarà l’Ungheria.

Magiari che sono medaglia olimpica di bronzo uscente, con gli azzurri che tre anni fa a Tokyo hanno invece portato a casa l’argento. Una super sfida che mette in palio l’accesso agli assalti che assegneranno le medaglie, con l’Italia che dovrà subito impattare bene la giornata. In caso di successo in semifinale ci sarebbe la sfida con la vincente di Iran-Stati Uniti, con gli americani nettamente favoriti. Dall’altra parte del tabellone la Corea è super favorita per arrivare all’ultimo atto, che dovrebbe giocarsi in semifinale con la Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, gli italiani in gara nella scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024 di mercoledì luglio. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà Possibile si potranno seguire gli assalti su RaiDue e RaiSport HD. Immancabile la Diretta Live testuale dal prima all’ultima stoccata di OA Sport.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Martedì 31 luglio

QUARTI DI FINALE (dalle 13.30)

1) Corea del Sud – Canada

2) Egitto – Francia

3) Ungheria – Italia

4) Iran – Stati Uniti

SEMIFINALI (dalle 15.50)

1) Vincente QF1 – Vincente QF2

2) Vincente QF3 – Vincente QF4

FINALE 3°-4° POSTO (ore 19.30)

Perdente SF1 – Perdente SF2