Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi: orari 24 luglio, programma, tv, streaming, azzurri in gara

Oggi mercoledì 24 luglio incominciano le Olimpiadi di Parigi 2024. La Cerimonia di Apertura avrà luogo soltanto tra un paio di giorni lungo la Senna, ma come ormai tradizione le gare iniziano in anticipo rispetto alla sfilata delle Nazioni e all’accensione del braciere. Ad aprire le danze saranno alcune partite dei gironi di calcio e rugby 7, per una giornata che si preannuncia particolarmente ricca e molto avvincente. Si tratta di un vero e proprio antipasto in vista delle portate più pregiate che verranno servite da sabato.

Si incomincia alle ore 15.00 con due incontri di calcio: Uzbekistan-Spagna e Argentina-Marocco. A seguire una parte centrale di pomeriggio riservata al rugby a 7 con Australia-Samoa, Argentina-Kenya, Francia-USA e Fiji-Uruguay. Alle ore 17.00 altri due avvincenti incontri di calcio: Egitto-Repubblica Dominicana e Guinea-Nuova Zelanda. Il ping-pong tra le due discipline proseguirà nel tardo pomeriggio e anche in prima serata alle ore 21.00 il calcio offrirà Mali-Israele e Francia-USA, il rugby a 7 terrà compagnia agli appassionati con Irlanda-Giappone e Nuova Zelanda-Sudafrica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi mercoledì 24 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, Eurosport 2, i canali di Sky Sport dal 251 al 257; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 24 luglio

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Uzbekistan vs Spagna

15.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Argentina vs Marocco

15.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Australia-Samoa

16.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Argentina-Kenya

16.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Francia-USA

17.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Fiji-Uruguay

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Egitto vs Repubblica Dominicana

17.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Guinea vs Nuova Zelanda

17.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Irlanda-Sudafrica

18.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda-Giappone

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Giappone vs Paraguay

19.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Iraq vs Ucraina

19.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Australia-Kenya

19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Argentina-Samoa

20.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Francia-Uruguay

20.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Fiji-USA

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Mali vs Israele

21.00 CALCIO – Fase a gironi maschile: Francia vs USA

21.00 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Irlanda-Giappone

21.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda-Sudafrica

PROGRAMMAZIONE OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: gli eventi di oggi non sono proposti sui canali Rai.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: gli eventi di oggi non sono proposti sui canali Rai.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI PARIGI 2024

Oggi non ci sono italiani in gara.