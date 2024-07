Calendario ginnastica artistica oggi, orari Olimpiadi 2024: programma 27 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 27 luglio incominciano le gare di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alla Bercy Arena si disputeranno le qualificazioni maschili, che determineranno le varie qualificate alle finali: otto per la gara a squadre, ventiquattro per il concorso generale individuale, otto per ogni singoli specialità. Si preannuncia grande spettacolo nell’arco delle tre suddivisioni in programma, per una gi0rnata cruciale nell’economia dell’intera rassegna a cinque cerchi.

Si incomincerà alle ore 11.00 quando scenderanno in pedana Germania, USA, Gran Bretagna, Canada. Si proseguirà alle ore 15.30 con un gruppo di ferro in cui figurano le quotatissima Cina, Giappone e Ucraina, oltre ai Paesi Bassi. L’Italia gareggerà a partire dalle ore 20.00: Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati e Carlo Macchini andranno a caccia del pass per l’atto conclusivo nel team event, a dodici anni di distanza dall’ultima apparizione di una squadra azzurra ai Giochi.

Attenzione anche agli obiettivi individuali: Macchini vuole la finale alla sbarra per poi giocarsi una medaglia, Bartolini ci proverà all’amato corpo libero. Si inseguiranno anche i due posti per la finale dell’all-around, ci proveranno Abbadini, Casali e Macchiati. I Moschettieri inizieranno la propria gara agli anelli, si gareggia con la formula del 5-4-3: ogni Nazione schiera cinque atleti, quattro salgono su ogni attrezzo, i migliori tre punteggi vengono considerati ai fini della classifica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di ginnastica artistica previste oggi sabato 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI

Sabato 27 luglio

Ore 11.00 Qualificazioni maschili, prima suddivisione (con Germania, USA, Gran Bretagna, Canada)

Ore 15.30 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione (con Paesi Bassi, Cina, Giappone, Ucraina)

Ore 20.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione (con Italia, Turchia, Svizzera, Spagna)

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.