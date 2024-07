Calendario Europei atletica U18 2024: programma, orari, tv, streaming

Ultimi giorni di attesa in vista dei Campionati Europei Under 18 di atletica leggera 2024, in programma a Banska Bystrica (Slovacchia) da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Poco prima dei Giochi Olimpici di Parigi si accendono i riflettori sugli allievi più interessanti del Vecchio Continente, con la prospettiva di poter provare a raggiungere il contesto olimpico da protagonisti in quel di Los Angeles 2028.

L’Italia si presenta alla manifestazione giovanile con 69 atleti (36 uomini e 33 donne), tutti nati nel 2007 e 2008. In questa lunga lista di convocati spiccano alcuni nomi già capaci di mettere in mostra delle qualità notevoli come Daniele Inzoli nel salto in lungo, la primatista tricolore U20 dei 200 metri Elisa Valensin e Diego Nappi, reduce da un sensazionale 20.79 sui 200 agli Italiani U18 di Molfetta.

Di seguito il calendario giornaliero, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Europei U18 di atletica leggera a Banska Bystrica.

CALENDARIO EUROPEI U18 ATLETICA 2024

Giovedì 18 luglio

9.00 Eptathlon, 100 ostacoli

9.30 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

9.40 Getto del peso (femminile), qualificazioni

10.00 Eptathlon, salto in alto

10.55 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

11.25 2000 siepi (femminile), batterie

11.30 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.05 400 metri (maschile), batterie

12.40 400 metri (femminile), batterie

15.30 100 metri (maschile), batterie

15.35 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

15.40 Salto in alto (femminile), qualificazioni

16.10 100 metri (femminile), batterie

17.05 110 ostacoli (maschile), batterie

17.15 Eptathlon, getto del peso

17.55 100 ostacoli (femminile), batterie

18.15 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

18.35 1500 metri (femminile), batterie

18.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

18.55 1500 metri (maschile), batterie

19.30 Eptathlon, 200 metri

20.03 100 metri (maschile), semifinali

20.25 100 metri (femminile), semifinali

Venerdì 19 luglio

8.55 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

9.00 2000 siepi (maschile), batterie

9.30 Eptathlon, salto in lungo

9.40 400 ostacoli (femminile), batterie

10.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

10.30 400 ostacoli (maschile), batterie

11.15 400 metri (femminile), semifinali

11.38 400 metri (maschile), semifinali

11.48 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.03 200 metri (femminile), batterie

12.50 200 metri (maschile), batterie

13.00 Getto del peso (maschile), qualificazioni

16.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

16.45 Lancio del martello (femminile), finale

16.55 110 ostacoli (maschile), semifinali

17.10 Salto in lungo (maschile), finale

17.22 100 ostacoli (femminile), semifinali

17.50 800 metri (femminile), batterie

18.25 800 metri (maschile), batterie

18.30 Getto del peso (femminile), finale

19.05 Salto triplo (femminile), finale

19.10 5000 metri marcia (femminile)

19.15 Lancio del disco (maschile), finale

19.45 Eptathlon, 800 metri

20.20 110 ostacoli (maschile), finale

20.30 100 ostacoli (femminile), finale

20.40 100 metri (femminile), finale

20.50 100 metri (maschile), finale

Sabato 20 luglio

9.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

9.05 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

9.35 Decathlon, 100 metri

10.01 Getto del peso (maschile), finale

10.15 3000 metri (femminile)

10.35 1500 metri (maschile), finale

10.40 Decathlon, salto in lungo

10.50 Staffetta mista (femminile), batterie

11.37 Staffetta mista (maschile), batterie

11.45 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

12.15 Decathlon, getto del peso

12.20 400 ostacoli (maschile), semifinali

12.30 Salto triplo (maschile), qualificazioni

12.45 400 ostacoli (femminile), semifinali

15.50 Decathlon, salto in alto

17.05 Lancio del martello (maschile), finale

17.28 2000 siepi (femminile), finale

17.40 Salto con l’asta (maschile), finale

17.44 800 metri (femminile), semifinali

17.56 800 metri (maschile), semifinali

18.27 200 metri (femminile), semifinali

18.42 200 metri (maschile), semifinali

18.50 Salto in alto (femminile), finale

18.55 Tiro del giavellotto (maschile), finale

19.10 400 metri (maschile), finale

19.27 400 metri (femminile), finale

19.45 Decathlon, 400 metri

20.20 200 metri (femminile), finale

20.30 200 metri (maschile), finale

Domenica 21 luglio

9.00 Decathlon, 110 ostacoli

9.45 Salto in alto (maschile), finale

10.05 Decathlon, lancio del disco

10.40 Salto in lungo (femminile), finale

11.35 3000 metri (maschile)

11.55 Decathlon, salto con l’asta

12.05 1500 metri (femminile), finale

13.05 Lancio del disco (femminile), finale

16.00 Decathlon, tiro del giavellotto

16.00 Salto triplo (maschile), finale

17.00 800 metri (femminile), finale

17.12 800 metri (maschile), finale

17.25 Salto con l’asta (femminile), finale

17.33 2000 siepi (maschile), finale

17.55 5000 metri marcia (maschile)

18.35 400 ostacoli (femminile), finale

18.45 400 ostacoli (maschile), finale

19.05 Tiro del giavellotto (femminile), finale

19.20 Decathlon, 1500 metri

20.05 Staffetta mista (femminile), finale

20.16 Staffetta mista (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U18 ATLETICA 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: da definire.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo sessioni pomeridiane).