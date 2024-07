Calcio, Watkins regala la Finale europea all’Inghilterra. Olanda rimontata!

Sarà l’Inghilterra la seconda finalista di questi Europei 2024 di calcio. I leoni si sono imposti in rimonta contro l’Olanda a Dortmund. A sbloccare per prima il punteggio è stata la formazione tulipana con Xavi Simons al 7′. A rimettere le cose al loro posto ci ha pensato Harry Kane che al 18′ ha impattato. In piena Zona Cesarini, è arrivata la marcatura di Ollie Watkins, che ha così regalato il secondo accesso consecutivo degli inglesi in una finale continentale, ricordando quella persa contro l’Italia tre anni fa a Wembley.

PRIMO TEMPO – Koeman ha puntato su un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Malen, Depay e Gakpo, con Simmons in cabina di regia e Schouten e Reijnders a fare le mezzali. Difesa a tre tra le fila inglesi, con Guehi, Stones e Walker a protezione della porta di Pikford. Trippier e Saka a dare tutto sulla fascia, mentre Foden e Bellingham scelti per inventare calcio e ispirare Kane. Dopo una fase iniziale di studio, arriva il gol dei Paesi Bassi: un’autentica magia quella di Simons che con la sua conclusione coglie il sette alla sinistra del portiere avversario. Olanda avanti dopo 7′. L’Inghilterra al 14′ si fa pericolosa: Saka tenta la conclusione e sugli sviluppi dell’azione Kane non si fa trovare pronto da posizione favorevole.

Un minuto dopo proprio il centravanti finisce a terra in area e la VAR sancisce il penalty, dopo che inizialmente Felix Zwayer non aveva ravvisato nulla. Dal dischetto va proprio Kane che trova l’angolino basso a sinistra dove Verbruggen non può arrivare. I leoni crescono in termini di intensità e Foden si produce in una giocata pazzesca in area al 23′, il portiere è battuto, ma ci pensa uno dei difensori a sventare la minaccia. L’Olanda si scuote con Dumfries sugli sviluppi di un corner e la sua incornata colpisce in pieno la traversa. Una vera fortuna per l’Inghilterra. Foden risponde al 32′, con il montante colpito. Finisce così il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Girandola di cambi e gioco che si fa più spezzettato a centrocampo. Le due squadre faticano a costruire ed è la fisicità a prevalere. Al 65′, da corner, van Dijk aggancia il pallone in area e lascia partire una botta e Pickford è straordinario. Al 79′ l’Inghilterra va in gol con Saka, ma viene ravvisata una posizione di fuorigioco. Altri cambi e alla fine è la compagine di Southgate a farla franca: al 90+1′, Cole Palmer ispira alla perfezione Watkins che si fa trovare pronto all’appuntamento e trova l’angolino basso di sinistra. Si gonfia la rete e gli inglesi sono in finale.