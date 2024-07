Calcio, tutti i fuoriquota convocati per le Olimpiadi di Parigi 2024

Ci stiamo avvicinando sempre più ad ampi passi al momento di alzare il sipario sugli attesissimi Giochi Olimpici di Parigi 2024. Uno dei tornei più interessanti dell’intero calendario con i Cinque Cerchi è sicuramente quello di calcio. 16 squadre al via nella competizione maschile con l’obiettivo di centrare la medaglia d’oro, succedendo quindi al Brasile che vinse a Tokyo 2021.

Com’è ben noto, non parteciperanno le nazionali maggiori, ma le Under 23 con l’inserimento di (al massimo) 3 fuori-quota. La competizione olimpica di calcio ha dei criteri precisi riguardo l‘età dei calciatori. Solamente i giocatori nati dal primo gennaio del 2001 potranno essere presenti a Parigi. Chi avrà superato 23 anni d’età, non potrà essere al via dell’appuntamento olimpico, a meno che non venga selezionato come fuori-quota.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio quali sono, nazionale per nazionale, tutti i fuori-quota che vedremo in azione a Parigi 2024. Nelle idee originali dei vari commissari tecnici, i nomi dovevano essere decisamente più importanti, ma i club hanno negato il permesso a parecchi giocatori. Su tutti, i padroni di casa Kylian Mbappè e Khephren Thuram, richiamati da, rispettivamente, Real Madrid e Juventus.

ELENCO FUORIQUOTA CALCIO PARIGI 2024