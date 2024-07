Calcio, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati delle 16 Nazionali partecipanti. Le rose complete

L’attesa sta per finire. Dal 24 luglio al 9 agosto il torneo olimpico di calcio terrà banco a Parigi e sarà proprio il “Pallone” a regalare agli appassionati i primi riscontri in funzione della fase a gironi. Sedici squadre si contenderanno l’ambito metallo pregiato. Compagini che racchiuderanno giovani talenti, coadiuvati da alcuni fuoriquota funzionali al progetto dei tecnici.

Aperta la caccia al Brasile campione in carica. La competizione a Cinque Cerchi prevede la presenza solo di giocatori di età inferiore ai 23 anni, con l’eccezione di tre calciatori per squadra, selezionati come fuoriquota per l’appunto. Parlando del format, le formazioni sono state divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, con le prime due di ogni gruppo che passeranno ai quarti di finale.

Successivamente, si entrerà nella fase a eliminazione diretta fino ad arrivare alle finali, che determineranno il quadro del podio, con oro, argento e bronzo. Tra le squadre, non c’è l’Italia che nuovamente ha mancato la qualificazione nella fase finale degli Europei U21 che valeva il pass. L’ultima presenza di una rappresentativa nostrana nel calcio risale all’edizione 2008 dei Giochi.

Di seguito i gironi e le rose delle compagini:

GIRONI TORNEO OLIMPICO PARIGI 2024

Gruppo A

Francia, USA, Guinea, Nuova Zelanda

Gruppo B

Argentina, Marocco, Ucraina, Iraq

Gruppo C

Spagna, Egitto, Repubblica Dominicana, Uzbekistan

Gruppo D

Paraguay, Mali, Israele, Giappone

ROSE TORNEO OLIMPICO PARIGI 2024

ARGENTINA

RULLI Geronimo

DI CESARE Marco

SOLER Julio

GARCIA Joaquin

FERNANDEZ Ezequiel

AMIONE Bruno

ZENON Kevin

MEDINA Cristian

ALVAREZ Julian

ALMADA Thiago

ECHEVERRI Claudio

BREY Leandro

LUJAN Gonzalo

HEZZE Santiago

GONDOU Luciano

OTAMENDI Nicolas

SIMEONE Giuliano

BELTRAN Lucas

QUIROS Aaron

NARDONI Juan Ignacio

REDONDO Federico

IACOVICH Fabricio

REPUBBLICA DOMENICANA

VALDEZ Xavier Xavier

REYES Francisco 178

FIRPO Junior

PUJOL Edgar

DE LUCAS

MORSCHEL

URENA Oscar

MONTES DE OCA Angel

NUNEZ Rafael

AZCONA Edison

GONZALEZ Peter

URBAEZ Joao

BOESL Enrique

DE LA CRUZ Omar José Omar

MESSINA Fabian

LEMAIRE Nelson

DE LEON Jose

LORENZO Nowend

BAEZ Josue

JUNGBAUER Thomas

NUNEZ Anthony

EGITTO

HAMZA ALAA

OMAR FAYED

AHMED ATEF

AHMED EID

HOSSAM ABDELMAGUID

MOHAMED SHEHATA

MAHMOUD SABER

ZIAD KAMAL

OSAMA FAISAL

IBRAHIM ADEL

MOSTAFA SAAD

AHMED KOKA

KARIM EL DEBES

ZIZO

MOHAMED TAREK

ALI EL GABRY

MOHAMED ELNENY

BILAL MAZHAR 183

MOHAMED HAMDY

AHMED SAYED

MOHAMED ELMAGHRABI

MOHAMED SEHA

FRANCIA

NKAMBADIO Obed

LUKEBA Castello

TRUFFERT Adrien

BADE Loic

SILDILLIA Kiliann

KONE Manu

OLISE Michael

AKLIOUCHE Maghnes

KALIMUENDO Arnaud

LACAZETTE Alexandre

DOUE Desire

MILLOT Enzo

CHOTARD Joris

MATETA Jean-Philippe

LOCKO Bradley

RESTES Guillaume

MAGASSA Soungoutou

CHERKI Rayan

MATSIMA Chrislain

DIOUF Andy

UGOCHUKWU Lesley

DE PERCIN Theo

GUINEA

SYLLA Soumaila

OULARE Naby

CISSE Bangaly

SOUMAH Mohamed

DOUCOURE Rayane

DIAWARA Amadou

BALDE Aliou

KEITA Naby

CAMARA Henry

ILAIX MORIBA Moriba

CAMARA Ousmane

BAH Algassime

KEITA Madiou Haladj

DIALLO Amadou

CAMARA Issiaga

KEITA Mory

TOURE Abdoulaye

BANGOURA Sekou

FOFANA Ibrahima

CAMARA Cherif Mohamed

KOUROUMA Lancinet

DIAKHABY Lassana

IRAQ

HUSSEIN HASAN Hussein

JOSEF AL IMAM

HUSSEIN ALI Hussein Haydar

SUAD NATIQ Suad Natiq Naji

AHMED HASAN Ahmed Hasan Maknazi

ZAID TAHSEEN Zaid Tahseen Abd Zaid

ALI JASIM Ali Jasim Elaibi

IBRAHIM BAYESH Ibrahim Bayesh Kamil

HUSSEIN LAWEND Hussein Abdullah Khudhair

YOUSSEF AMYN Youssef Wali Faeq

MUNTADHER MOHAMMED Muntadher Mohammed Jebur

KUMEL SAADI Kumel Saadi Latif

KARRAR SAAD Karrar Saad Mohsin

KARRAR MOHAMMED Karrar Mohammed Hussein

NIHAD MOHAMMED Nihad Mohammed Owaid

MUNTADHER ABDULAMEER Muntadher Abdulameer Hadi

MUSTAFA SAADOON Mustafa Saadoon Abbood

AYMEN HUSSEIN Aymen Hussein Ghadhban

BLND HASSAN Blnd Azad Umer

HUSSEIN AMER Hussein Amer Ojaimi

RIDHA FADHIL Ridha Fadhil Abbas

HASAN ABBAS Hasan Abbas Madlool

ISRAELE

PERETZ Daniel

FEINGOLD Ilay

GOLDBERG Sean

LEMKIN Stav

REVIVO Roy

GANDELMAN Omri

DAVIDA Osher

AZOULAY Ethane

TURGEMAN Dor

GLOUKH Oscar

ABADA Liel

BEN HAROSH Noam

MADMON Elad

FEREDE Ayanaw

YONA Adi

ISRAELOV Or

SHAHAR Ido

ELIASI Niv

TOKLOMATI Idan

YEHOSOUA Niv

MELAMUD Noam

NIR ON Omer

GIAPPONE

KOKUBO Leobrian

HANDA Riku

NISHIO Ryuya

SEKINE Hiroki

KIMURA Seiji

KAWASAKI Sota

YAMAMOTO Rihito

FUJITA Joel

FUJIO Shota

SAITO Koki

HOSOYA Mao

NOZAWA Taishi

ARAKI Ryotaro

MITO Shunsuke

TAKAI Kota

OHATA Ayumu

HIRAKAWA Yu

SATO Kein

SANO Kodai

YAMADA Fuki

SUZUKI Kaito

SASAKI Masato

MALI

DIARRA Lassine

DOUCOURE Fode

DIALLO Hamidou

TOUNKARA Mamadou

CISSE Ibrahima

SACO Coli

SAMAKE Wilson

TRAORE Boubacar

DOUMBIA Cheickna

JIDDOU Salam Abdou

DIARRA Thiemoko

SISSOKHO Issouf

DIARRA Brahima

DIALLO Demba

CISSET Mohamed

COULIBALY Oumar

DIOMANDE Ahmed

DIAKITE Moussa

BAH Mahamadou

COULIBALY Fady

MAIGA Issou

DIARRA Hassane

MAROCCO

EL KAJOUI Munir

HAKIMI Achraf

NAKACH Akram

BOUKAMIR Mehdi

TAHIF Adil

BOUCHOUARI Benjamin

KECHTA Yassine

EL KHANNOUSS Bilal

RAHIMI Souane

AKHOMACH Ilias

EL OUAHDI Zakaria

GHANIMI Rachid

BEN SEGHIR Eliesse

TARGHALLINE Oussama

MAOUHOUB Mehdi

EZZALZOULI Abde Abdessamad

EL AZZOUZI Oussama

RICHARDSON Amir Michael

MANAOUT Haytam

MOUBARIK Mehdi El

EL OUADGHIRI Bilal

ASMAMA Mohamed

NUOVA ZELANDA

PAULSEN Alex

BOXALL Michael

SUTTON Sam

BINDON Tyler

SURMAN Finn

BELL Joe

GARBETT Matthew

OLD Ben

WAINE Ben

SINGH Sarpreet

RANDALL Jesse

SIMS Kees

KELLY-HEALD Lukas

HERDMAN Jay

SHERIDAN Matthew

CONCHIE Fin

BIDOIS Riley

VAN HATTUM Oskar

GILLION Liam William Bruce

HUGHES Isaac

BAYLISS Lachlan

GRAY Henry

PARAGUAY

FERNANDEZ Gatito Roberto Junior

NUNEZ Alan

DE JESUS Ronaldo

RIVAS Daniel Leonardo Daniel

FLORES Gilberto

GOMEZ Marcos

FERNANDEZ Marcelo

GOMEZ Diego

PARZAJUK Kevin

VIERA Wilder

GONZALEZ Enso

FRUTOS Rodrigo

CANTERO Alexis

ROMAN Fernando

ENCISO Julio

BALBUENA Fabian

GONZALEZ Diego

PEREZ Marcelo

CABALLERO Tiago

CABALLERO Gustavo

LEZCANO Ruben

INSFRAN Facundo

SPAGNA

TENAS Arnau

PUBILL Marc

MIRANDA Juan

GARCIA Eric

CUBARSI Pau

BARRIOS Pablo

LOPEZ Diego

TURRIENTES Benat

RUIZ Abel

BAENA Alex

LOPEZ Fermin

PACHECO Jon

GARCIA Joan

OROZ Aimar

GUTIERREZ Miguel

BERNABE Adrian

GOMEZ Sergio

OMORODION Samu

MOSQUERA Cristhian

SANCHEZ Juanlu

CAMELLO Sergio

ITURBE Alejandro

UCRAINA

YERMAKOV Georgiy

KRUPSKYI Illia

MARTYNIUK Oleksandr

TALOVIEROV Maksym

RUBCHYNSKYI Valentyn

SYCH Oleksii

OCHERETKO Oleh

MYKHAILENKO Mykola

KRASNOPIR Ihor

BRAHARU Maksym

KHLAN Maksym

FESIUN Kiril

SALIUK Volodymyr

SIKAN Danylo

VELETEN Vladyslav

BATAHOV Arsenii

FEDOR Oleh

KRYSKIV Dmytro

PAVLIUK Yevhen

SIHEIEV Kyrylo

SHULIANSKYI Artem

KINAREIKIN Yakiv

USA

SCHULTE Patrick

HARRIEL Nathan

ZIMMERMAN Walker

DIETZ Maximilian

TOLKIN John

BUSIO Gianluca

PAREDES Kevin

TESSMANN Tanner

YOW Grin

BOOTH Taylor

AARONSON Paxten

ROBINSON Miles

McGUIRE Duncan

MIHAILOVIC Djordje

CREMASCHI Benjamin

McGLYNN Jack

WILEY Caleb

SLONINA Gaga

DAVIS Jacob

GOMEZ Johan

ATENCIO Joshua

PULSKAMP John

UZBEKISTAN

NEMATOV Abduvohid

MIRSAIDOV Saidazamat

KHUSANOV Abdukodir

ALIKULOV Khusniddin

HAMRALIEV Muhammadkodir

YULDOSHEV Ibrokhimkhalil

FAYZULLAEV Abbosbek

JIYANOV Ruslanbek

NORCHAEV Khusain

JALOLIDDINOV Jasurbek

URUNOV Oston

NAZAROV Vladimir

ABDIRAKHMATOV Zafarmurod

SHOMURODOV Eldor

RAKHMONALIEV Umarali

RAKHIMJONOV Asadbek

KHOLMATOV Diyor

BURIEV Abdurauf

IBRAGIMOV Ibrokhim

ODILOV Alisher

ASKAROV Bekhruzbek

ABDUNABIEV Khamidullo