Calcio, la Francia fa festa all’85°: un autogol di Vertonghen piega un Belgio coriaceo

La Francia di Didier Deschamps si conferma come una delle principali favorite alla conquista di questi Europei di calcio 2024. Nell’ottavo di finale più duro, suggestivo e interessante di tutta la rassegna continentale, la formazione transalpina vince 1-0 contro il Belgio grazie all’autogol di Jan Vertonghen a cinque minuti dalla fine propiziato dal tiro di Kolo Muani.

La partita la fa la Francia per tutto il primo tempo, ma non crea grandissime occasioni anche per imprecisione, oltre che per l’ottima organizzazione difensiva del Belgio. La squadra allenata da Domenico Tedesco gioca una partita di sacrificio, con diversi interpreti offensivi che fanno un’eccellente fase difensiva, come Carrasco e Doku.

La squadra di Deschamps va più volte al tiro da fuori con Tchouameni e Mbappé, con la stella promessa sposa del Real Madrid che si accende a folate e mette in difficoltà quando accelera la retroguardia avversaria. La pressione si fa sempre più incessante nel secondo tempo da parte della Francia, ma il Belgio riesce a ripartire e crea due pericoli con Maignan che deve respingere prima su Lukaku e poi soprattutto su De Bruyne.

L’episodio decisivo arriva però all’85°, con Kolo Muani, entrato in campo da una ventina di minuti, che calcia in maniera strozzata verso la porta con il destro, ma trova la deviazione decisiva di Vertonghen che spiazza Casteels ed è decisiva per il passaggio ai quarti dove affronterà una tra Portogallo e Slovenia.