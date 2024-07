Calcio, i gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024: Francia con gli USA, Argentina e Spagna senza patemi?

Siamo ormai pronti per vivere il torneo dei Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Purtroppo per i nostri colori, però, non vedremo in azione per l’ennesima volta l’Italia al torneo sotto i Cinque Cerchi. L’ultima partecipazione è datata addirittura a Pechino 2008, per cui sono ormai 4 edizioni che non prendiamo parte al torneo olimpico.

Torniamo al torneo presente. Un torneo che vedrà un livello non troppo elevato. Di squadre dal blasone elevato ne vedremo poche. Ci saranno Francia, Argentina, Spagna e Stati Uniti. Per il resto mancheranno fior fior di protagoniste come Italia, Germania, Brasile, Inghilterra e molte altre. Una manifestazione, dunque, che sembra partire in tono minore, con squadre che rischiano di essere semplici spettatrici come Uzbekistan, Repubblica Dominicana, Guinea, Iraq e Nuova Zelanda.

Gli stadi dove si giocherà il torneo con i Cinque Cerchi: Velodrome Marsiglia, Lione, Parco dei Principi Parigi, Bordeaux, Beaujoire Nantes, Nizza, Geoffroy-Guichard Saint-Etienne. Lunghezza torneo: 24 luglio-10 agosto.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio le 16 formazioni che prenderanno parte al torneo calcistico di Parigi 2024.