Calcio, i convocati dell’Argentina per le Olimpiadi: c’é anche Beltran

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del torneo olimpico di calcio di Parigi 2024. Tra le formazioni più importanti al via della manifestazione non possiamo non citare l’Argentina. L’Albiceleste, che si sta preparando per la finale della Copa America, si concentra anche sul torneo a Cinque Cerchi.

Il selezionatore Javier Mascherano ha stilato una lista di 23 giocatori che prenderanno parte ad una settimana di lavoro allo Stadio Lionel Messi di Ezeiza, in vista di due amichevoli con la Nazionale del Paraguay, anch’essa qualificata al Mondiale.

Tra i 23 convocati ci sono anche due giocatori della Serie A: Lucas Beltran della Fiorentina e Santiago Castro, in forza al Bologna. Non c’è Matias Soulé (Juventus) e non ci sono nemmeno Leo Messi e Angel Di Maria, che erano stati spesso accostati ai possibili convocati di Mascherano.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i convocati della nazionale argentina in vista delle Olimpiadi di Parigi.

ELENCO CONVOCATI ARGENTINA – PARIGI 2024

Leandro Brey (Boca Juniors)

Kevin Zenón (Boca Juniors)

Ezequiel Fernández (Boca Juniors)

Cristian Medina (Boca Juniors)

Pablo Solari (River Plate)

Claudio Echeverri (River Plate)

Marco Di Cesare (Racing Club)

Juan Nardoni (Racing Club)

Luciano Gondou (Argentinos Juniors)

Bruno Amione (Santo Laguna -Messico-)

Lucas Esquivel (Paranaense -Brasile-)

Alan Varela (FC Porto -Portogallo-)

Lucas Beltrán (Fiorentina -Italia-)

Gonzalo Luján (San Lorenzo)

Santiago Castro (Bologna FC -Italia-)

Kevin Lomónaco (Tigre)

Santiago Hezze (Olympiacos FC -Grecia-)

Thiago Almada (Atlanta United FC -USA-)

Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata)

Giuliano Simeone (Dep. Alavés -Spagna-)

Joaquín García (Vélez Sarsfield)

Damián Fernández (Vélez Sarsfield)

Thiago Fernández (Vélez Sarsfield)