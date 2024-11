Rugby: Italia-Argentina, cartina tornasole per capire dove sono gli azzurri

Inizia domani nel tardo pomeriggio il novembre ovale dell’Italia e gli azzurri di Gonzalo Quesada scenderanno in campo a Udine per sfidare l’Argentina. Una sfida durissima contro una delle squadre più in forma del 2024 e per Lamaro e compagni quella di domani sarà la cartina tornasole per capire quanto sono lontani, o vicini, all’elite rugbistica.

Una partita che si vincerà in varie fasi di gioco e zone del campo. Azzurri e Pumas sono storicamente due formazioni che costruiscono i loro successi sul pack, ma sia Quesada sia Contepomi sono allenatori che amano far muovere l’ovale e la sfida tra Paolo Garbisi e Tomàs Albornoz sarà interessantissima e decisiva a Udine.

Altro scontro a distanza da non perdere è quello tra i compagni di squadra del Tolosa, gli estremi Ange Capuozzo e Juan Cruz Mallia. Due giocatori imprevedibili, capaci di guizzi che cambiano le sorti della partita, ma che dovranno vincere anche la sfida al piede, un gioco che i sudamericani amano praticare per dominare il territorio.

ITALIA-ARGENTINA

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Mirco Spagnolo

In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Danilo Fischetti, 18 Simone Ferrari, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Garbisi, 22 Tommaso Allan, 23 Marco Zanon

Argentina: 15 Juan Cruz Mallià, 14 Rodrigo Isgrò, 13 Lucio Cinti, 12 Matìas Orlando, 11 Bautista Delguy, 10 Tomàs Albornoz, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Joaquìn Oviedo, 7 Santiago Grondona, 6 Juan Martìn Gonzàlez, Pedro Rubiolo, Franco Molina, Joel Sclavi, Thomas Gallo

In panchina: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Francisco Gòmez Kodela, Matìas Alemanno, Bautista Pedemonte, Gonzalo Garciìa, Matìas Moroni, Santiago Cordero