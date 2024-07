Calcio, i convocati della Spagna per le Olimpiadi: assente Yamal, c’é Cubarsi

Mentre la nazionale maggiore si prepara per l’atto conclusivo dei Campionati Europei di Germania 2024, la Spagna si concentra anche sul torneo olimpico di Parigi 2024, per provare a conquistare di nuovo la medaglia d’oro, come avvenuto nell’edizione di Barcellona 1992, in casa.

Anche nel caso della Roja, i giocatori più importanti non saranno della spedizione con i Cinque Cerchi. Lamine Yamal, Nico Williams e Pedri non parteciperanno alle Olimpiadi dopo la chiusura di Euro 2024. Il commissario tecnico delle Furie Rosse, Santi Denia, potrà contare invece su Fermin e Alex Baena, meno utilizzati nel torneo continentale in corso e dunque pronti a sostenere il doppio impegno con la convocazione ai Giochi di Parigi 2024.

I giocatori senior saranno Sergio Gomez, Juan Miranda e Abel Ruiz, profili ben conosciuti da Santi Denia e che si sono sempre ben adattati al suo sistema di gioco. Non ci saranno elementi del Real Madrid, mentre Barcellona, Girona, Real Sociedad e Valencia saranno rappresentante da un solo elemento per squadra. Dal Parma, invece, vedremo in azione Bernabè.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio i convocati della nazionale spagnola in vista delle Olimpiadi di Parigi.

ELENCO CONVOCATI SPAGNA – PARIGI 2024

Pos Nome Pres Gol Club P Alejandro Iturbe 0 0 P Arnau Tenas 0 0 P Joan García 0 0 D Cristhian Mosquera 0 0 D Eric García 7 0 D Jon Pacheco 0 0 D Juan Miranda 5 0 D Juanlu Sánchez 0 0 D Marc Pubill 0 0 D Miguel Gutiérrez 0 0 D Pau Cubarsí 0 0 C Adrián Bernabé 0 0 C Aimar Oroz 0 0 C Álex Baena* 0 0 C Beñat Turrientes 0 0 C Pablo Barrios 0 0 A Abel Ruiz 0 0 A Diego López 0 0 A Fermín López* 0 0 A Samu Omorodion 0 0 A Sergio Camello 0 0 A Sergio Gómez 0 0

*Giocatori fuoriquota