Calcio femminile, Olimpiadi Parigi 2024: i convocati delle 12 Nazionali partecipanti. Le rose complete

Dal 25 luglio al 10 agosto, il torneo olimpico di calcio femminile regalerà emozioni. La competizione a Cinque Cerchi vedrà al via 12 squadre, suddivise in tre gruppi da quattro. Le prime due classificate approderanno alla fase a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finali).

Vi saranno ai nastri di partenza la Francia, in rappresentanza del Paese ospitante, gli Stati Uniti, il Brasile, la Colombia, il Canada, la Nuova Zelanda, la Spagna, la Germania, l’Australia, il Giappone, la Nigeria e il Zambia.

In caso di parità di punti tra due o più squadre di uno stesso girone, le posizioni in classifica verranno determinate prendendo in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri:

migliore differenza reti; maggiore numero di reti segnate; maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate; migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate; classifica del fair play: cartellino giallo: -1 punto, cartellino rosso da doppia ammonizione: -3 punti, cartellino rosso diretto: -4 punti, cartellino giallo e cartellino rosso diretto: -5 punti,

Di seguito il gruppo e le rose delle convocate:

GRUPPO A

Francia

Colombia

Canada

Nuova Zelanda

GRUPPO B

Stati Uniti

Germania

Australia

Zambia

GRUPPO C

Spagna

Giappone

Brasile

Nigeria

ROSE CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

FRANCIA

COLOMBIA

CANADA

NUOVA ZELANDA

USA

GERMANIA

AUSTRALIA

ZAMBIA

SPAGNA

GIAPPONE

BRASILE

NIGERIA