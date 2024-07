Calcio femminile, l’Italia si qualifica agli Europei se… Le combinazioni prima della Finlandia

L’Italia ha pareggiato con l’Olanda per 0-0 nella penultima partita delle qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile e occupa il terzo posto nella classifica del gruppo 1. Le azzurre hanno raccolto sei punti in cinque partite (una vittoria, tre pareggi, una sconfitta) e sono alle spalle dell’Olanda (8 punti) e della Norvegia (6 punti, scontri diretti pari con le azzurre, ma miglior differenza reti globali).

Soltanto le prime due classificate staccheranno il pass diretto per la rassegna continentale e l’Italia si giocherà il tutto per tutto martedì 16 luglio. Le ragazze di Soncin ospiteranno la Finlandia con due risultati a disposizione per fare festa: battere la Finlandia (in questo caso almeno una tra Olanda e Norvegia resterebbe alle spalle, visto che è in programma lo scontro diretto) oppure pareggiare l’incontro e contestualmente sperare che l’Olanda batta la Norvegia (a parità di punti le scandinave sarebbero davanti alle azzurre).

Se l’Italia dovesse fallire l’obiettivo, avrebbe comunque un’occasione di ripescaggio. L’Italia giocherebbe i playoff, dove al primo turno dovrà fronteggiare una squadra proveniente dalla Lega C (le prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde), poi eventualmente ci sarebbe anche un secondo turno che metterà in palio gli ultimi sette posti per gli Europei.

L’ITALIA SI QUALIFICA AGLI EUROPEI SE…

– Batte la Finlandia.

– Pareggia con la Finlandia e la Norvegia perde contro l’Olanda.