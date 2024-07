Calcio femminile, Italia a caccia della vittoria contro la Finlandia a Bolzano per il pass diretto agli Europei 2025

A caccia della vittoria. La Nazionale italiana di calcio femminile terminerà domani la propria avventura nelle qualificazioni agli Europei 2025. Le azzurre affronteranno la Finlandia allo stadio “Druso” di Bolzano (ore 19.00) e si vogliono a tutti i costi i tre punti. La formazione allenata da Andrea Soncin è attualmente in terza posizione nel Gruppo 1 della Lega A, dietro a Paesi Bassi e Norvegia, che ha gli stessi punti ma una miglior differenza reti (+2).

Battendo le finlandesi, le nostre portacolori conquisterebbe l’accesso diretto alla fase finale della rassegna continentale, a prescindere da quello che faranno norvegesi e olandesi. In caso di pari sul rettangolo verde nostrano, la Nazionale dovrà sperare in un successo delle Oranje. In caso contrario, ci saranno da affrontare i temuti playoff.

L’Italia confida nella spinta del pubblico per ritrovare la vittoria che manca dalla partita inaugurale contro le olandesi disputata lo scorso 5 aprile a Cosenza. Da quel momento una sconfitta, arrivata proprio contro la Finlandia, e tre pareggi consecutivi, in cui la squadra tricolore ha disputato ottime partite, ma si è palesata una problematica piuttosto importante: la poca lucidità in zona gol.

Una criticità che non ci dovrà essere al “Druso” se si vorrà superare l’ostacolo finlandese. Nei 13 incontri tra Italia e Finlandia, 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, entrambe a Helsinki, nel 2009 e lo scorso aprile. Nelle qualificazioni europee sono in tutto 3 i precedenti: oltre quello dell’andata, c’è stato il doppio confronto tra 2003 e 2004: vittoria ad Andria e pareggio a Vaasa. In totale nelle gare in casa (4) Italia imbattuta (2 vittorie e 2 pareggi).