Calcio, Diogo Costa eroe nazionale: para tre rigori e porta il Portogallo ai quarti dell’Europeo

Il Portogallo con estrema fatica si qualifica per i quarti di finale degli Europei di calcio 2024. La squadra di Roberto Martinez ha dovuto ricorrere ai calci di rigore per superare un’immensa Slovenia dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e lo 0-0 dei tempi supplementari.

Una partita drammatica che il Portogallo non è riuscito a sbloccare durante tutto l’arco della partita: una punizione alta di Ronaldo, una grandissima occasione per Pahlinha che da due passi con il piatto si è fermato sul palo dopo l’assistenza di Leao.

Slovenia che non è stata a guardare e ha creato un paio di grandi occasioni, entrambe con Benjamin Sesko tra tempi regolamentari e supplementari: specie nei supplementari non è riuscito ad essere concreto a tu per tu da solo davanti a Diogo Costa. Prima di questa occasione, il rigore generoso assegnato al Portogallo per fallo su Diogo Jota e parato magistralmente da Oblak a Ronaldo.

Ai rigori però Diogo Costa, portiere portoghese, è stato implacabile: parate su Ilicic, Balkovec e Verbic, mentre i portoghesi non sbagliano, a partire da Ronaldo, passando per Bruno Fernandes e arrivando a Bernardo Silva. Costa diventa il primo portiere a parare tre rigori in una serie in un Europeo e trascina il Portogallo al quarto contro la Francia, esce a testa altissima la Slovenia.