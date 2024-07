Calcio, chi saranno i fuoriquota alle Olimpiadi di Parigi 2024. Niente Mbappè e Messi, Spagna nel segno della continuità

L’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Parigi è fissato per venerdì 26 luglio con l’accensione della fiamma, ma già da domani i primi sport inizieranno a scaldare gli animi degli appassionati. Come il torneo di calcio, con sedici squadre a caccia dell’alloro a cinque cerchi conquistato dal Brasile tre anni fa.

Il torneo è dedicato agli Under 23, quindi in rosa possono esserci calciatori nati soltanto dal 1° gennaio 2001 in poi, ma ogni squadra ha dalla sua tre ‘eccezioni’, i cosiddetti fuoriquota, prassi ormai dal 1996. Chi sono però i nomi più in vista in questa cerchia ristretta?

La Francia ha dovuto incassare vari no, tra cui quello di Kylian Mbappè, e affida il proprio attacco ad Alexandre Lacazette, punta del Lione. Anche l’Argentina ha scelto fuoriquota in ‘tono minore’ come Geronimo Rulli e Nicolas Otamendi, mentre il Marocco cala l’asso Achraf Hakimi. Scelta particolare per la Spagna, che sceglie Sergio Gomez, Juan Miranda ed Abel Ruiz: tutti e tre facevano parte della squadra finalista all’ultimo Europeo.

ELENCO FUORIQUOTA CALCIO PARIGI 2024