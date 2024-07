Bronzetti-Fernandez oggi in tv, Wimbledon 2024: canale, orario, programma, streaming

Una vittoria e due sconfitte il bilancio del tennis italiano nel tabellone femminile di Wimbledon 2024. Jasmine Paolini ha rispettato il pronostico contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre Martina Trevisan e Sara Errani hanno fatto il massimo rispettivamente contro Jasmine Keys e Linda Noskova. Oggi tocca a Lucia Bronzetti ed anche per la romagnola c’è una partita davvero difficile, visto che affronterà la canadese Leylah Fernandez, testa di serie numero 30.

La preparazione a Wimbledon di Bronzetti ha visto un’eliminazione al secondo turno in quel di Birmingham contro la russa Potapova ed una al primo turno a Bad Homburg contro la croata Donna Vekic, anche se la riminese aveva superato le qualificazioni.

Fernandez, invece, è addirittura reduce dalla finale raggiunta ad Eastbourne, dove poi è stata sconfitta dalla russa Daria Kasatkina. Si tratta della prima finale sull’erba per la canadese, che a Wimbledon non si è mai spinta oltre il secondo turno, raggiunto lo scorso anno.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lucia Bronzetti-, match valevole per il primo turno di Wimbledon. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis o Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon. In streaming su SkyGo, Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO BRONZETTI-FERNANDEZ WIMBLEDON 2024

Martedì 2 Luglio 2024 – Campo 17

Dalle ore 12.00

Secondo match: Lucia Bronzetti – Leylah Fernandez

In precedenza: Darderi-Choinski

PROGRAMMA BRONZETTI-FERNANDEZ WIMBLEDON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Wimbledon

Diretta streaming: SkyGo, Now TV

Diretta testuale: OA Sport