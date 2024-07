Boxe, orari Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani in gara giorno per giorno, calendario, tv

Nella fase iniziale seimila persone e l’Arena Paris Nord, che in realtà è il Parc des Expositions de Villepinte. Nella fase più calda il Court Philippe Chatrier, all’interno del Roland Garros. In breve, la boxe internazionale arriva alle Olimpiadi in due luoghi iconici, caratteristici e molto belli da vedere.

Il tutto con la speranza per l’Italia di avere almeno un medagliato, o una medagliata, in una spedizione che consta di otto persone, tre uomini e cinque donne. Da una parte Aziz Abbes Mouhiidine va in cerca della consacrazione definitiva, dall’altra Irma Testa vuole chiudere un cerchio aperto a Rio 2016. Ma non ci saranno solo loro: le speranze di medaglia possono arrivare anche da chi sta spesso battendosi bene nei panorami internazionali, e non sono pochi.

I tornei olimpici di boxe si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27 luglio e sabato 10 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 7 (255 Sky, condiviso con altre discipline di combattimento). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BOXE PARIGI 2024: ITALIANI IN GARA

Avvertenza: nei primi turni sono indicate le due possibili collocazioni di fascia oraria. Naturalmente, solo una di esse sarà quella esatta, e ciò si saprà a seguito del sorteggio di giovedì 25.

Sabato 27 luglio

15:30 54 kg – donne, sedicesimi – Sirine Charaabi

16:18 60 kg – donne, sedicesimi – Alessia Mesiano

17:06 63,5 kg – uomini, sedicesimi

17:38 80 kg – uomini, sedicesimi – Salvatore Cavallaro

20:00 54 kg – donne, sedicesimi – Sirine Charaabi

20:48 60 kg – donne, sedicesimi – Alessia Mesiano

21:36 63,5 kg – uomini, sedicesimi

22:08 80 kg – uomini, sedicesimi – Salvatore Cavallaro

Domenica 28 luglio

11:00 51 kg – uomini, sedicesimi

11:16 57 kg – uomini, sedicesimi

11:32 71 kg – uomini, sedicesimi

12:04 92 kg – uomini, ottavi – Aziz Abbes Mouhiidine

12:36 50 kg – donne, sedicesimi – Giordana Sorrentino

13:08 66 kg – donne, sedicesimi – Angela Carini

15:30 57 kg – uomini, sedicesimi

15:46 71 kg – uomini, sedicesimi

16:02 92 kg – uomini, ottavi – Aziz Abbes Mouhiidine

16:50 50 kg – donne, sedicesimi – Giordana Sorrentino

17:22 66 kg – donne, sedicesimi – Angela Carini

20:00 71 kg – uomini, sedicesimi

20:16 92 kg – uomini, ottavi – Aziz Abbes Mouhiidine

21:04 50 kg – donne, sedicesimi – Giordana Sorrentino

21:36 75 kg – donne, ottavi

Lunedì 29 luglio

11:00 60 kg – donne, ottavi – ev. Alessia Mesiano

11:48 63,5 kg – uomini, ottavi

12:36 +92 kg – uomini, ottavi – Diego Lenzi

15:30 60 kg – donne, ottavi – ev. Alessia Mesiano

16:02 63,5 kg – uomini, ottavi

16:50 +92 kg – uomini, ottavi – Diego Lenzi

20:00 60 kg – donne, ottavi – ev. Alessia Mesiano

20:48 63,5 kg – uomini, ottavi

21:20 92 kg – uomini, ottavi – Diego Lenzi

Martedì 30 luglio

11:00 51 kg – uomini, ottavi

11:48 80 kg – uomini, ottavi – ev. Salvatore Cavallaro

12:20 54 kg – donne, ottavi – ev. Sirine Charaabi

13:08 57 kg – donne, sedicesimi – Irma Testa

15:30 51 kg – uomini, ottavi

16:18 80 kg – uomini, ottavi – ev. Salvatore Cavallaro

16:50 54 kg – donne, ottavi – ev. Sirine Charaabi

17:38 57 kg – donne, sedicesimi – Irma Testa

20:00 51 kg – uomini, ottavi

20:48 80 kg – uomini, ottavi – ev. Salvatore Cavallaro

21:20 54 kg – donne, ottavi – ev. Sirine Charaabi

22:08 57 kg – donne, sedicesimi – Irma Testa

Mercoledì 31 luglio

11:00 57 kg – uomini, ottavi

11:32 71 kg – uomini, ottavi

12:04 75 kg – donne, ottavi

13:08 60 kg – donne, quarti – ev. Alessia Mesiano

15:30 57 kg – uomini, ottavi

16:18 71 kg – uomini, ottavi

17:06 75 kg – donne, ottavi

17:38 60 kg – donne, quarti – ev. Alessia Mesiano

20:00 57 kg – uomini, ottavi

20:48 71 kg – uomini, ottavi

21:36 75 kg – donne, ottavi

22:08 60 kg – donne, quarti – ev. Alessia Mesiano

Giovedì 1° agosto

11:00 50 kg – donne, ottavi – ev. Giordana Sorrentino

11:48 75 kg – donne, ottavi

12:36 54 kg – donne, quarti – ev. Sirine Charaabi

12:52 63,5 kg – uomini, quarti

13:08 92 kg – uomini, quarti – ev. Aziz Abbes Mouhiidine

15:30 50 kg – donne, ottavi – ev. Giordana Sorrentino

16:18 75 kg – donne, ottavi

17:06 54 kg – donne, quarti – ev. Sirine Charaabi

17:38 63,5 kg – uomini, quarti

17:54 92 kg – uomini, quarti – ev. Aziz Abbes Mouhiidine

20:00 50 kg – donne, ottavi – ev. Giordana Sorrentino

20:32 75 kg – donne, ottavi

21:04 54 kg – donne, quarti – ev. Sirine Charaabi

21:20 63,5 kg – uomini, quarti

21:52 92 kg – uomini, quarti – ev. Aziz Abbes Mouhiidine

Venerdì 2 agosto

15:30 57 kg – donne, ottavi – ev. Irma Testa

16:34 51 kg – uomini, quarti

17:06 80 kg – uomini, quarti – ev. Salvatore Cavallaro

17:38 +92 kg – uomini, quarti – ev. Diego Lenzi

20:00 57 kg – donne, ottavi – ev. Irma Testa

21:04 51 kg – uomini, quarti

21:36 80 kg – uomini, quarti – ev. Salvatore Cavallaro

22:08 +92 kg – uomini, quarti – ev. Diego Lenzi

Sabato 3 agosto

15:30 57 kg – uomini, quarti

16:02 71 kg – uomini, quarti

16:34 50 kg – donne, quarti – ev. Giordana Sorrentino

17:06 66 kg – donne, quarti – ev. Angela Carini

17:38 60 kg – donne, semifinali – ev. Alessia Mesiano

20:00 57 kg – uomini, quarti

20:32 71 kg – uomini, quarti

21:04 50 kg – donne, quarti – ev. Giordana Sorrentino

21:36 66 kg – donne, quarti – ev. Angela Carini

22:08 60 kg – donne, semifinali – ev. Alessia Mesiano

Domenica 4 agosto

11:00 57 kg – donne, quarti – ev. Irma Testa

11:32 75 kg – donne, quarti

12:04 54 kg – donne, semifinali – ev. Sirine Charaabi

12:20 51 kg – uomini, semifinali

12:36 63,5 kg – uomini, semifinali

12:52 80 kg – uomini, semifinali – ev. Salvatore Cavallaro

13:08 92 kg – uomini, semifinali – ev. Aziz Abbes Mouhiidine

15:30 57 kg – donne, quarti – ev. Irma Testa

16:02 75 kg – donne, quarti

16:34 54 kg – donne, semifinali – ev. Sirine Charaabi

16:50 51 kg – uomini, semifinali

17:06 63,5 kg – uomini, semifinali

17:22 80 kg – uomini, semifinali – ev. Salvatore Cavallaro

17:38 92 kg – uomini, semifinali – ev. Aziz Abbes Mouhiidine

Martedì 6 agosto

21:30 71 kg – uomini, semifinali

22:02 50 kg – donne, semifinali – ev. Giordana Sorrentino

22:34 66 kg – donne, semifinali – ev. Angela Carini

23:06 60 kg – donne, finale – ev. Alessia Mesiano

Mercoledì 7 agosto

21:30 57 kg – donne, semifinali – ev. Irma Testa

22:02 +92 kg – uomini, semifinali – ev. Diego Lenzi

22:34 63,5 kg – uomini, finale

22:51 80 kg – uomini, finale – ev. Salvatore Cavallaro

Giovedì 8 agosto

21:30 57 kg – uomini, semifinali

22:02 75 kg – donne, semifinali

22:34 51 kg – uomini, finale

22:51 54 kg – donne, finale – ev. Sirine Charaabi

Venerdì 9 agosto

21:30 71 kg – uomini, finale

21:47 50 kg – donne, finale – ev. Giordana Sorrentino

22:34 92 kg – uomini, finale – ev. Aziz Abbes Mouhiidine

22:51 66 kg – donne, finale – ev. Angela Carini

Sabato 10 agosto

21:30 57 kg – donne, finale – ev. Irma Testa

21:47 57 kg – uomini, finale

22:34 75 kg – donne, finale

22:51 +92 kg – uomini, finale – ev. Diego Lenzi

PROGRAMMA BOXE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.