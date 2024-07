Boxe: finiscono subito le Olimpiadi di Salvatore Cavallaro. Lo batte il turco Aykutsun

Salvatore Cavallaro finisce già nel primo giorno il proprio cammino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella categoria fino a 80 kg, il siciliano deve lasciar strada al turco Kaan Aykutsun, che lo supera per verdetto non unanime dei giudici (4-1), un risultato che rispecchia quanto si è visto sul ring.

Primi secondi nei quali Cavallaro occupa il centro del ring, un paio di colpi li trova, ma in generale non fa molto. E non lo fa nemmeno Aykutsun, il che risulta in una ripresa sostanzialmente di studio, davvero piena di tattica e con pochissimo da proporre, salvo un paio di buone iniziative dello stesso Aykutsun nelle fasi finali. E quel poco non rende onore alla precisione di entrambi. Alla fine dei conti, la ripresa è assegnata al turco per 4-1.

Il secondo round vede Aykutsun farsi più propositivo, riuscendo a trovare più attacchi di buon livello che Cavallaro non trova il modo di contenere bene. Usa anche bene il sinistro il turco, che riesce spesso ad anticipare le iniziative dell’italiano, oltre a usare validamente i colpi dritti. Anche in questo caso arrivano le preferenze verso l’angolo rosso, ed è un 5-0 dei giudici che provoca quattro 20-18 e un 19-19.

La terza ripresa, in questo modo, è più un atto di gestione, con Cavallaro che piuttosto raramente riesce a trovare la via per arrivare ad Aykutsun. Il siciliano prova a entrare con il sinistro, in una o due occasioni ci riesce anche e, nel complesso, è il migliore in questo round. Il problema è che non basta, dal momento che avrebbe dovuto essere più incisivo anche precedentemente. Risultato: 4-1, vince il turco.