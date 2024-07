Bianca Seregni, Olimpiadi Parigi 2024 triathlon: scheda e giorni di gara

Esordio olimpico per Bianca Seregni, prima italiana capace di imporsi per tre volte in Coppa del Mondo: l’azzurra potrebbe anche provare a puntare ad una top 15 a livello individuale. Sebbene non siano state ancora definite le frazioni femminili della staffetta mista, la presenza di Betto e Steinhauser, in gara nella medesima specialità anche a Tokyo 2020, potrebbe costringere Seregni a restare esclusa dal quartetto azzurro a Parigi.

Nome: Bianca

Cognome: Seregni

Luogo e data di nascita: Milano, 22/03/2000

Sport e disciplina: Triathlon, individuale femminile ed eventuale staffetta mista (frazioni femminili da definire)

Quando gareggia: Prova individuale femminile 31 luglio ore 08.00, eventuale staffetta mista 5 agosto ore 08.00