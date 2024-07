Berrettini-Tsitsipas, ATP Gstaad 2024: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas nella semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad. L’appuntamento è per sabato 20 luglio, sarà il secondo incontro alla Roy Emerson Arena a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 13.30. Il tennista italiano se la dovrà vedere contro il fortissimo greco, numero 1 del seeding che si presenterà con i favori del pronostico. Il romano ha comunque tutte le carte in regola per battere l’ellenico e meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo sulla terra rossa svizzera, dove affronterebbe il vincente del confronto tra il tedesco Struff e il francese Halys.

Il 28enne ha perso i tre precedenti giocati sul circuito maggiore contro il 25enne e proverà a invertire l’inerzia. L’attuale numero 82 del mondo (ma già risalito al 60mo posto virtuale) se la dovrà vedere con il numero 12 del ranking ATP, che ebbe la meglio al primo turno degli Australian Open nel 2019, agli ottavi del Masters 1000 di Roma nel 2021 e nella semifinale di United Cup nel 2023. Matteo Berrettini si presenta all’appuntamento dopo aver regolato Cachin, Galan e Auger-Aliassime senza concedere set. Tsitsipas si è invece sbarazzato con disinvoltura di Medjedovic e Fabio Fognini per meritarsi questo confronto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Tsitsipas, semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-TSITSIPAS, SEMIFINALE ATP GSTAAD

Sabato 20 luglio

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.30 Matteo Berrettini vs Stefanos Tsitsipas – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 alla Roy Emerson Arena, si giocherà Struff-Halys. Al termine, e non prima delle ore 13.30, toccherà a Berrettini.

PROGRAMMA BERRETTINI-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.