Berrettini-Hanfmann, ATP Kitzbuehel 2024: programma, orario, tv e streaming

Domani, venerdì 26 luglio, Matteo Berrettini sarà nuovamente in campo per allungare la propria striscia vincente. Il tennista romano, reduce dal successo nel torneo di Gstaad (Svizzera), giocherà contro il tedesco Yannick Hanfmann la semifinale dell’ATP250 di Kitzbuehel. Sulla terra rossa austriaca, in altura, Matteo vorrà dar seguito al suo momento così fortunato.

Il classe ’96 del Bel Paese, infatti, sta facendo vedere un tennis molto convincente e nelle condizioni descritte le sue qualità ne vengono esaltate. Oltre alla potenza notevolissima nell’esecuzione del dritto e del servizio, Berrettini ha fatto vedere ottime variazioni e anche nell’esecuzione dei colpi coperti di rovescio si sono notati dei miglioramenti. Vedremo se contro il teutonico ciò verrà confermato.

Hanfmann è un giocatore che fa della solidità la sua caratteristica principale ed è dotato anche di una buona mano nei pressi della rete. La sua sensibilità è maggiore dal lato del rovescio piuttosto che con il dritto ed è in grado di sciorinare un tennis molto convincente nei momenti di vena, come gli era capitato nel terzo set del primo turno a Wimbledon contro Jannik Sinner. Tra i due non ci sono precedenti.

BERRETTINI-HANFMANN ATP KITZBUEHEL 2024

Venerdì 26 luglio

CAMPO CENTRALE – Inizio ore 10.30

Frantzen/Jebens [5] vs Gonzalez/Mansouri [2]

Non prima delle 12.30

M. Berrettini vs Y. Hanfmann

Non prima delle 14.00

S.Baez o H. Gaston vs F. Diaz Acosta

PROGRAMMA BERRETTINI-HANFMANN ATP KITZBUEHEL 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport