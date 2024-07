Berrettini-Gaston, ATP Kitzbuehel 2024: programma, orario, tv, streaming

Matteo Berrettini vuole sfruttare al meglio la parentesi sulla terra rossa europea dopo Wimbledon e prima del cemento americano per continuare a vincere partite e risalire di conseguenza il ranking mondiale. Il romano, reduce da una bella vittoria odierna in semifinale per 6-4 6-4 sul tedesco Yannick Hanfmann, affronterà domani Hugo Gaston nella finale dell’ATP 250 di Kitzbuehel 2024.

Nel suo percorso verso l’ultimo atto del torneo austriaco, il tennista azzurro ha concesso le briciole agli avversari vincendo sempre per due set a zero (con un bilancio di 5-0 nei tie-break) nei quattro match disputati. Nessun precedente tra Berrettini e Gaston, con il francese che ha avuto il merito di eliminare nei primi turni dopo dure battaglie Altmaier ed il n.1 del seeding Baez.

Berrettini è già certo di portarsi come minimo al 46° posto della classifica ATP, ma in caso di conquista del titolo sulla terra rossa tirolese balzerebbe in 40ma o 41ma posizione, a seconda del risultato che metterà a referto lo spagnolo Davidovich Fokina in quel di Atlanta. Nel frattempo il finalista di Wimbledon 2021 occupa la 31ma piazza nella Race stagionale, con la possibilità di avvicinarsi alla top25 vincendo domani.

