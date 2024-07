Benedetta Pilato, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Benedetta Pilato è una delle due donne azzurre con chance importanti di medaglia. Enfant prodige del nuoto azzurro, con l’argento nei 50 rana di Gwangju ottenuto a 14 anni, Benedetta Pilato ha cambiato tante cose nella sua vita sportiva e non per presentarsi al meglio a Pagi in una gara che sente sempre più sua, i 100 rana. E’ stata campionessa del mondo a Budapest in questa specialità nel 2022, ha appena migliorato il record italiano al Settecolli ma sa che quello fatto finora difficilmente basterà per salire sul podio. Serve una super prestazione. Importante anche il suo apporto in chiave conquista della finale della 4×100 mista.

Nome: Benedetta

Cognome: Pilato

Luogo e data di nascita: Taranto, 18/1/2005

Sport e disciplina: nuoto, 100 rana, 4×100 mista

Quando gareggia: 28/29 luglio (100 rana), 3/4 agosto (4×100 mista donne)