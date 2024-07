Basket, l’Italia Under 17 finalmente vince. Battuta la Nuova Zelanda

Si è conclusa la prima fase dei Mondiali Under 17 che si stanno disputando in Turchia e, dopo i brutti ko subito contro Argentina e Turchia, per gli azzurrini l’ultimo impegno prima degli scontri a eliminazione diretta era contro la Nuova Zelanda. E finalmente si sbloccano gli azzurri, che dominano contro chi aveva vinto i suoi primi due match, ma Italia che chiude comunque al quarto posto il girone.

Avvio ricco di errori, con gli azzurri anche troppo fallosi e dopo un primo parziale di 5-2 per la Nuova Zelanda l’Italia prova almeno ad alzare il livello in difesa. E se Mathis perde un paio di palloni di troppo, dall’altro lato del parquet arrivano i recuperi di Lonati e Accorsi e si arriva a metà quarto sul 7-6 per i neozelandesi. Continua a inseguire l’Italia, che con uno 0/9 da oltre l’arco fatica a tenere il ritmo di una Nuova Zelanda comunque non irresistibile. Ma due palle rubate nel finale valgono un miniparziale per gli azzurri e si va al primo stop sul 14-14.

E a inizio secondo quarto schiacciata di Suigo che vale il primo vantaggio azzurro nel match. Si alzano le percentuali al tiro per le due squadre, che continuano a giocare punto a punto, anche se ora le palle perse neozelandesi non tengono l’Italia in partita, ma permettono agli azzurri un piccolo allungo. Italia, però, troppo fallosa (e fischi spesso da un solo lato, con un parziale di 14 falli a 4 in 15 minuti di gioco), con il bonus finito dopo neanche 4 minuti di gioco, e neozelandesi che dalla lunetta restano in scia agli azzurri. Una tripla di Garavaglia firma il +7 a poco meno di 3’ dall’intervallo e si va al riposo con l’Italia avanti 42-34.

Una gran palla rubata e un contropiede spettacolare di Lonati regalano il primo vantaggio in doppia cifra per gli azzurri, che ancora dominano in difesa. Reagisce la Nuova Zelanda, che torna a -4, poi tripla di Garavaglia per rilanciare l’azione azzurra. Terzo quarto dove l’Italia può controllare, anche grazie alle triple che finalmente entrano e impediscono ai neozelandesi di rifarsi sotto. Scendono, anche, i falli degli azzurri e, così, dopo 10 minuti di qualità si va all’ultimo stop con l’Italia avanti 69-55.

Quarto quarto che inizia subito con un altro parziale a favore degli azzurri e sul +20 il match è virtualmente, con il resto della partita che è garbage time. Tempo per le statistiche, per alcune giocate di qualità di uno scatenato Garavaglia e, alla fine, Italia che vince 95-69. Azzurri che chiudono con i 16 punti di Lonati, i 13 di Accorsi, 12 per Garavaglia e Ceccato, e i 10 di Angeletti. Da evidenziare anche le 5 palle recuperate da Garavaglia, i 7 assist di Ceccato, ma anche – in casa neozelandese, lo 0/13 da oltre l’arco. Ora per gli azzurri ci sarà l’Australia, prima sfida da dentro o fuori.