Basket, l’Italia U17 domina Portorico e va in semifinale ai Mondiali

Si è appena conclusa a Istanbul la sfida tra l’Italia Under 17 e i pari età del Portorico, match valido come quarto di finale dei Mondiali di categoria che si stanno svolgendo in Turchia. Azzurri che sono arrivati all’appuntamento dopo la vittoria in rimonta, e ai supplementari, contro l’Australia. Italia che ha alternato del gran basket a lunghi passaggi a vuoto fino a qui nel torneo, vediamo come è andata oggi.

Avvio molto equilibrato, con la difesa azzurra che nega a Portorico di costruire gioco, ma dall’altra parte qualche tiro di troppo sbagliato impedisce all’Italia di allungare. Il primo break è azzurro, che va avanti 10-6, ma un controparziale degli avversari riporta il match in totale equilibrio. Italia che come nei match precedenti è troppo fallosa e va presto in bonus. Il primo strappo reale del match arriva a fine primo tempo, quando due recuperi difensivi vengono concretizzati da due triple di Carnevale e si va al primo stop con l’Italia avanti 25-18.

Italia che cerca di gestire il vantaggio a inizio secondo quarto, con la squadra azzurra che risponde colpo su colpo ai canestri di Portorico e resta con un piccolo margine di vantaggio avanti. Italia che fatica a trovare un altro parziale per allungare, con i rimbalzi offensivi di Portorico che sono troppi e concedono seconde chance agli avversari. Così, complici anche un paio di scelte sbagliate, rimontano i centroamericani fino al -3 e serve un’altra tripla di Carnevale a 3” dalla fine per rilanciare l’Italia che, così, va al riposo avanti 42-36, con 11 punti di Carnevale, 8 per Perez e Mathis, ma dove pesano gli 8 rimbalzi offensivi di Portorico.

Secondo tempo che parte come i primi 20 minuti, con il Portorico che domina sotto canestro in attacco, Italia che concede seconde chance e avversari che tornano a -3. Si lotta punto a punto, con l’Italia però sempre avanti e quando Vigo sbaglia clamorosamente una schiacciata da solo in contropiede suona la sveglia per gli azzurri. Canestro di Lonati, tripla di Mathis e poi canestro di Perez per il +10. È la difesa a fare la differenza anche in questo quarto, con l’Italia che ruba molti palloni, anche se in attacco qualche errore di troppo impedisce agli azzurri di chiudere il discorso. Una stoppata clamorosa di Garavaglia salva la situazione e così l’Italia va all’ultimo stop avanti 61-51.

Portorico che si affida dall’inizio a Quinones, autore di più di venti punti, e che a inizio ultimo quarto riduce il gap per i suoi a -6. Azzurri che insistono troppo con i tiri da oltre l’arco, senza trovare il canestro, ma quando provano ad attaccare più di vicino subito tornano in doppia cifra con Accorsi e Suigo. Si continua a viaggiare attorno ai 10 punti di vantaggio, con Portorico che accorcia, ma subito rispondono gli azzurri che, nonostante qualche blackout sotto canestro, non rischiano mai di venir rimontati mentre passano i minuti. Si entra, così, negli ultimi 2 minuti con +13 per l’Italia, in controllo del match. Finisce, così, con l’Italia che vince 83-65 e vola per la prima volta nella storia in semifinale. Cinque giocatori in doppia cifra, con 16 punti per Perez, 14 per Carnevale, 13 per Mathis e Suigo, e 10 per Lonati.