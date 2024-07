Basket, l’Italia supera nettamente la Germania nel debutto agli Europei Under 20. Marangon e Faggian decisivi

L’Italbasket Under 20 inizia nel migliore dei modi l’Europeo di categoria in Polonia! Gli azzurrini battono nettamente la Germania per 87-67 nel primo match della fase a gironi (gruppo B) scappando nel quarto conclusivo con un parziale di 13-0 senza concedere possibilità di replica agli avversari tedeschi. I ragazzi di coach Paolo Galbiati torneranno in campo domani per la seconda giornata dove affronteranno Israele (ore 20:30). Leonardo Marangon è il top scorer tricolore con 14 punti, con 13 punti equamente divisi tra Filippo Gallo, Octavio Maretto e Leonardo Faggian. Per i tedeschi invece il miglior realizzatore è Kilian Brockhoff con 13 punti, con 10 punti di Justin Onyejiaka.

Buon avvio della Germania (1-5), con Filippo Gallo che da tre tiene subito l’Italia a contatto (4-5). I tedeschi provano a riprendere margine (4-9), ma gli azzurrini non mollano e mettono la freccia grazie alla bomba di Leonardo Faggian (12-11). Ritmi elevatissimi, con le due squadre che lottano punto a punto (14-15). Ancora Faggian per il +3 Italia (21-18), con Onyejiaka che appoggia per il 21-20 con cui si chiude la prima frazione.

Secondo quarto che si apre con un mini-break della Germania firmato Rapieque-Kalu (23-26), ma l’Italia continua a rimanere in scia grazie a Francesco Ferrari dalla lunetta (27-28). Filippo Gallo brucia la retina dall’arco per il pareggio (30-30), seguito a ruota da Faggian per il nuovo vantaggio tricolore (32-30). Gli avversari impattano subito (34-34), ma Octavio Maretto si rende protagonista di due canestri in fila per il +4 (38-34). Ensminger opera il sorpasso per la Germania (39-38), ma due liberi di Leonardo Marangon ed una penetrazione di Octavio Maretto fissano il punteggio sul 42-39 all’intervallo lungo.

Gli azzurrini escono benissimo dagli spogliatoi: due bombe di Filippo Gallo e Leonardo Marangon scavano un piccolo solco per il +8 (48-40), con i teutonici che provano a reagire con Hartmann e Brockhopp (48-44). Faggian è perfetto da tre (51-44), ma la Germania non molla la presa e si riporta a -2 (51-49). Ferrari e Marangon danno ossigeno all’Italia (55-49), che riesce a conservare sette lunghezze di vantaggio alla terza sirena dopo la tripla di Emmanuel Innocenti ed il piazzato di Onyejiaka (60-53).

Nella frazione conclusiva gli azzurrini trovano il +10 grazie alla tripla di Gabriel Pozzato (63-53), aumentando notevolmente i giri del motore senza più concedere punti ai tedeschi con parziale micidiale di 13-0 che spacca in due la partita (73-53). Ci pensa Rapieque ad interrompere l’emorragia dopo quasi 4’ (73-55), col semi-gancio di Riccardo Salvioni che vale il +20 (75-55). La Germania accusa il colpo del ko ma cerca comunque di rendere meno pesante il passivo (59-77), ma l’Italia non alza il piede dall’acceleratore e continua a spingere fino alla sirena finale: finisce 87-67, per un ottimo debutto degli azzurrini agli Europei Under 20!