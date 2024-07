Basket, l’Italia cede a Israele nel secondo match degli Europei Under 20

Secondo turno della fase a gironi degli Europei Under 20 di basket che si stanno disputando a Gdynia, in Polonia, è l’Italia affrontava Israele dopo la vittoria netta all’esordio contro la Germania. In campo le due formazioni che hanno vinto ieri e, dunque, in gioco il primo posto del gruppo B, prima dell’ultimo giro di incontri domani per decidere la classifica finale e gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Ecco come è andata.

Italia che subito si trova in sofferenza, con Israele che dopo il canestro iniziale di Riccardo Salvioni piazza un parziale di 6-0. Italia obbligata a inseguire, con gli azzurri che non trovano la via del canestro, mentre la tripla di Ilay Dolinski firma il +9 per gli israeliani. A questo punto, però, sale in cattedra Leonardo Faggian, che prima trova una giocata da tre punti su una schiacciata, poi una tripla per il -2 e alla fine il quarto si conclude sul 15-17 per Israele.

Italia che trova il pareggio a inizio ripresa con Gabriel Pozzato, ma israeliani che subito riallungano con un parziale di 9-0. Azzurri che, così, tornano a inseguire e Israele che tocca anche il +10. A quel punto, però, due triple di Filippo Gallo valgono il -4 e match riaperto. Accorcia ancora Octavio Maretto, poi Israele riallunga. Nervi un po’ tesi, doppio antisportivo alle due squadre e alla fine Israele va al riposo avanti 33-43.

Israeliani che toccano il massimo vantaggio sul +12 a inizio ripresa, ma nuovo controparziale azzurro con Ferrari e Maretto per il -6. Il gap rimane ora, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari. È, però, una tripla israeliana a rilanciare la fuga, anche se l’Italia non alza bandiera bianca e resta in partita. Fino a quando Berman e Menachem piazzano un altro parziale e Israele che questa volta scappa via sul +16 e si va all’ultimo stop sul 51-65.

Azzurri che tentano una reazione a inizio ultimo quarto quarto, con un parziale che riporta l’Italia sotto la doppia cifra di svantaggio, ma una tripla rilancia Israele. Ora per i ragazzi di Paolo Galbiati il match diventa una scalata durissima. Una tripla di Maretto vale il -9 a 4’14” dalla fine, quella di Faggian il -6, ma reagisce Israele che chiude le chance di rimonta azzurra e vince 72-90. Non bastano i 17 punti di Filippo Gallo, i 16 di Francesco Ferrari, i 13 di Octavio Maretto e i 12 di Leonardo Faggian all’Italia, che ora ha una vittoria e una sconfitta negli Europei.