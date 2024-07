Basket: Leandro Bolmaro approda all’Olimpia Milano

Arriva dall’Argentina il nuovo ulteriore innesto dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Accordo pluriennale per il play-guardia Leandro Bolmaro, argentino nativo di Las Varillas, classe 2000 che nell’ultima stagione ha ben figurato al Bayern Monaco.

Per lui un’ulteriore buona opportunità dopo un’annata trascorsa a 8,4 punti e 3,4 assist di media nella massima competizione continentale. Simile il rendimento in Basketball Bundesliga, con 7,7 punti, 2,8 assist e il 38,5% da tre. Con il Bayern ha vinto il titolo in terra tedesca e anche la Coppa di Germania.

Queste le sue prime parole da milanese riportate dal sito societario: “Sono davvero felice di questa sfida che mi attende, sono entusiasta dell’opportunità di giocare per un grande club come l’Olimpia Milano. Darò il massimo per aiutare la squadra e la società a raggiungere le vette che si meritano. Non vedo l’ora di affrontare la nuova stagione e di giocare con i miei nuovi compagni e per Coach Ettore Messina“.

Per lui, ex NBA con poco spazio tanto ai Minnesota Timberwolves quanto agli Utah Jazz, con passaggi in G League in entrambe le occasioni, la carriera europea era già passata da Barcellona (prima dello sbarco di là dall’oceano) e, molto brevemente, Tenerife.