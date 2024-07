Basket, l’Australia batte nettamente la Spagna nella prima giornata delle Olimpiadi. Mills e Lackdale decisivi

L’Australia debutta nel migliore dei modi al torneo di basket delle Olimpiadi di Parigi 2024! Gli australiani battono infatti la Spagna di Sergio Scariolo campione d’Europa in carica per 92-80 nella prima giornata del gruppo A in quel di Lille (Francia). Un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale, dove i ragazzi di coach Goorjian hanno resistito anche agli attacchi delle Furie Rosse. Le due squadre torneranno in campo martedì 30 luglio, con la Spagna che dovrà sfidare la Grecia mentre l’Australia se la vedrà con il Canada.

20 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per Jock Landale e 19 punti di un sempre efficace Patty Mills tra le fia degli australiani, mentre alla Spagna non sono bastati i 27 punti di un mai domo Santi Aldama e 17 punti di Sergio Llull per ribaltare l’inerzia del match.

Ottima partenza degli oceanici (6-0), con Abrines e ‘Willy’ Hernangomez che tengono la Spagna subito a contatto (8-5). L’Australia sembra avere il pallino del gioco, riuscendo anche a trovare il margine in doppia cifra grazie all’uno-due di Dyson Daniels e Josh Giddey (18-7). Santi Aldama prova a scuotere i compagni con la tripla (23-14), ma Giddey replica immediatamente con la stessa moneta (26-14). Patty Mills aggiorna il massimo vantaggio a +14 (31-17), con un mini-break spagnolo che vale il 31-21 alla prima sirena.

Nel secondo quarto sale subito in cattedra Sergio Llull: il veterano del Real Madrid spara due bombe per il -4 (31-27), con l’Australia che prende ossigeno grazie a Patty Mills (36-27). Brizuela tiene gli iberici a -8 (38-30), con Santi Aldama che è perfetto dall’arco per il -5 (41-36). Josh Giddey penetra e deposita in fondo alla retina il pallone del +9 (49-40), con Lorenzo Brown che tiene la Spagna a -7 prima dell’intervallo lungo (49-42).

Nella ripresa la squadra di Sergio Scariolo prova a rosicchiare qualche punto per mettere pressione agli avversari: ‘Willy’ Hernangomez completa il 2+1 (51-47), ma Dyson Daniels non si fa intimorire dalla lunga distanza (54-47). Le Furie Rosse trovano un parziale di 6-0 per tornare a -1 (54-53), con Santi Aldama che si prende la scena sparando la tripla del sorpasso (54-56). L’Australia non si scompone e riesce a rimettere la freccia (62-56), con Sergio Scariolo che deve chiamare time-out dopo l’ennesimo errore difensivo su Patty Mills (66-59). Una tripla di Daniels ed un libero di Garuba valgono il 69-60 dopo 30’ di gioco.

Nel quarto conclusivo la Spagna si affida all’esperienza di Sergio Llull: il numero 23 ha la mano caldissima e riporta i compagni a -5 (73-68), con gli australiani che riescono a riprendere un margine di sicurezza dopo i liberi di McVeigh e il fadeaway di Patty Mills (77-71). Gli Aussie alzano l’intensità e volano fino al +13 (84-71) per dare la spallata forse decisiva alla partita con meno di tre minuti al termine: time-out di coach Sergio Scariolo, con Aldama che da tre tiene in vita gli spagnoli (86-80). Ci pensano ancora Patty Mills – 19 punti per lui – e Dyson Daniels a mettere le triple del 92-80 con cui l’Australia sorprende la Spagna al debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024!