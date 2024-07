Basket, la Germania batte nettamente il Giappone nel debutto alle Olimpiadi

La Germania non sbaglia la prima a Parigi 2024! Nel debutto al torneo olimpico di basket di Parigi 2024 – giornata inaugurale del Gruppo B – i teutonici sconfiggono nettamente il Giappone col punteggio di 97-77, prendendo il largo nel quarto conclusivo senza concedere possibilità di replica ai giapponesi che erano riusciti a rimanere a contatto per 30’. 22 punti di uno scatenato Franz Wagner e 18 punti di Daniel Theis tra le fila dei tedeschi, mentre per i giapponesi il miglior realizzatore è Rui Hachimura che mette a referto una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi.

I campioni del Mondo in carica innestano subito le marce alte (9-5), con i teutonici che doppiano gli avversari a metà parziale grazie alla schiacciata di Franz Wagner e alla bomba di Daniel Theis (16-8). Yoshii batte un colpo per gli asiatici (18-13), con Watanabe che si mette in proprio piazzando cinque punti consecutivi per il -2 (20-18). Thiemann scuote i tedeschi dall’arco (23-18), con due liberi di Moritz Wagner che chiudono il primo quarto (28-21).

Nella seconda frazione la Germania cerca di mantenere alta l’intensità (35-27), con una bomba di Isaac Bonga ed un piazzato di Moritz Wagner che consentono alla Mannschaft di sfondare i dieci punti di margine (40-29). Watanabe è l’unico dei giapponesi a crederci (47-34), con Hawkinson che appoggia per il -7 Giappone a meno di due minuti dalla seconda sirena (47-40). Una bomba di Franz Obst e due tiri dalla lunetta di Rui Hachimura fissano il punteggio sul 52-44 in favore dei tedeschi all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi gli uomini di coach Herbert continuano a martellare il ferro, ritrovando anche il +10 grazie a due triple consecutive di Daniel Theis e del portabandiera alla cerimonia di apertura di ieri ovvero Dennis Schröder (62-52). Il Giappone fatica a rimanere in scia agli avversari europei, con Hachimura che va a bersaglio solo dalla lunetta (68-57). Hawkinson e Hiejima vanno fino in fondo per il -11 (72-61), con Johannes Thiemann che segna i due punti del 74-61 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel parziale conclusivo la Germania vola nel punteggio, bruciando la retina da qualsiasi posizione: Nick Weiler-Babb porta i tedeschi a +19 (83-64), con la rappresentativa del ‘Sol Levante’ che cerca di rendere meno pesante il passivo (84-69). I detentori del titolo iridato possono permettersi quindi di giocare con il cronometro, visto l’enorme solco scavato nel punteggio: la tripla di Kawamura, seguita dal piazzato di Theis e dalla tripla di Franz Wagner, valgono il 97-77 con cui la Germania sconfigge il Giappone nel debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024!