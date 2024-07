Basket: Italia, è tris nel girone agli Europei Under 20 femminili. Polonia battuta, ora la Serbia agli ottavi

Terza partita e terza vittoria per l’Italia agli Europei Under 20 femminili in corso di svolgimento a Vilnius (per la Nazionale azzurra) e a Klaipeda, in Lituania. Le tricolori hanno superato per 71-62 la Polonia, in un match meno semplice degli altri due, ma che regala il primo posto e un ottavo con la Serbia, sempre sconfitta nel non facile girone D. Dominanti le sorelle Villa 821 Eleonora, 18 Matilde).

L’Italia parte bene, con il 6-0 di Zanardi e Bernardi, ma accadono contemporaneamente due cose: la Polonia riesce a risalire con buon profitto di squadra e le azzurre, contemporaneamente, calano in attacco. Risultato: 13-12 dopo 10′. Le polacche trovano anche il vantaggio fino al 15-20 con Makurat e Goszczynska, solo per subire un controparziale di 7-0 firmato Osazuwa, Eleonora Villa e Piatti. Makurat continua a cercare di far male, ma l’ultima parola ce l’ha Matilde Villa per il 32-29 all’intervallo.

La Polonia rientra con convinzione dagli spogliatoi, trovando anche in Ullmann e Ulan due giocatrici importanti per rimettere in parità la situazione (37-37 e 40-40) e poi avvantaggiarsi (40-42). Ne seguono un punto a punto, le fiammate di Batura e Burzynska e il 49-51 a 10′ dal termine. Si resta in equilibrio molto a lungo, anzi le polacche sono avanti a 3’10” dalla fine (58-61), ma le due Villa si scatenano proprio in quel momento e nulla le riesce a fermare: 3/3 Italia. Domani alle 20:30 c’è la Serbia negli ottavi.

ITALIA-POLONIA 71-62

ITALIA – E. Villa* 21, Lussignoli, Lucantoni, M. Villa* 18, Zanardi* 8, Caloro 3, Tomasoni 2, Arado ne, Piatti 4, Bernardi* 3, Cancelli 2, Osazuwa* 1o0. All. Piazza

POLONIA – Piasecka 4, Gilmajster, Furman, Burzynska 8, Ullmann* 13, Nikola Tomasik* 1, Batura 7, Makurat * 14, Lubecka, Goszczynska 5, Ulan* 9, Adamczuk* 1. All. Snochowski