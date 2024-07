Basket femminile, le favorite per le Olimpiadi di Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi 2024 prenderanno il via ufficialmente il 26 luglio e due giorni dopo, domenica 28 luglio, scenderanno sul parquet francese le squadre per la prima giornata del torneo femminile di pallacanestro. E sarà una sfida di tutte contro una, con gli USA favoriti d’obbligo, anche se con qualche dubbio in più rispetto al passato.

L’esclusione a sorpresa del giovane fenomeno Caitlin Clark ha fatto storcere il naso a più di un appassionato, a iniziare dalla campionessa stessa, ma le americane restano le favorite d’obbligo della vigilia, con le altre squadre che sembra debbano accontentarsi di fare la corsa sull’argento. E per la vittoria finale, o almeno una medaglia, in corsa ci sono soprattutto l’Australia e la Spagna, le due formazioni che più sembrano poter almeno provare a impensierire il Dream Team USA.

Outsider nella corsa a una medaglia, invece, si può considerare sicuramente la Francia, in gran crescita e con un roster di assoluto livello; e il Belgio, che si farà le ossa già nella fase a gironi, dove affronterà le americane. Proprio l’essere inserite nel girone degli USA potrebbe aiutare il percorso del Giappone, non tra le squadre favorite, ma che potrebbe essere una grande sorpresa del torneo.

A puntare ai quarti di finale, ma con poche chance di andare più avanti, sono la Cina e la Serbia della pool A, il Canada nella pool B e la Germania che punta a essere la sorpresa nella pool C, anche se sarà dura. Senza chance, infine, appaiono invece Porto Rico e Nigeria, che rischiano di fare le comparse nel torneo.