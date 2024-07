Basket femminile, la Serbia soffre nel finale ma batte Porto Rico alle Olimpiadi

La Serbia vince al debutto nel torneo di basket femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le balcaniche battono Porto Rico per 58-55 nella prima giornata del gruppo A non senza patemi, dilapidando un vantaggio di oltre venti lunghezze nel secondo tempo – alle caraibiche non basta un parziale di 4-19 nel quarto conclusivo per completare la rimonta sul più bello. 15 punti di Dragana Stankovic e 14 di Jovana Nogic tra le fila della rappresentativa balcanica, con 11 punti di Trinity San Antonio per le portoricane che non sono bastati ad evitare il ko.

Dopo un avvio equilibrato (2-2), la Serbia innesta le marce alte spinta dai punti pesanti di Yvonne Anderson e Masa Jankovic (11-2). Melendez e Quinoez provano a dare una scossa alle portoricane (14-10), ma è ancora Yvonne Anderson a prendersi la scena con quattro punti in fila per accarezzare il vantaggio in doppia cifra alla prima sirena (23-15).

Sasa Cadjo spara la tripla del +11 in apertura di secondo quarto (28-17), con le balcaniche che continuano a volare nel punteggio senza concedere diritto di replica alle portoricane: una bomba di Jovana Nogic e due piazzati di Masa Jankovic valgono addirittura il +20 (39-19) a meno di due minuti dal termine del primo tempo. Porto Rico accenna una reazione con Ali Gibson da tre (41-24), con Isalys Guinoes che appoggia per il 43-26 con cui si va negli spogliatoi per la pausa lunga di metà partita.

Nella ripresa Trinity San Antonio prova a suonare la carica con cinque punti per il -14 (45-31), con la Serbia che si sblocca e torna a +17 grazie a due triple consecutive di Jovana Nogic (53-36). Scendono le percentuali realizzative da parte di entrambe le squadre, con una virata di Dragana Stankovic che fissa il punteggio sul 55-36 dopo 30’ di gioco.

Nel quarto conclusivo il Porto Rico tenta il tutto per cercare di colmare il gap: Mya Hollingsed va a bersaglio dall’arco per il -12 (55-43), riportandosi a -10 con la penetrazione di San Antonio (55-45). La Serbia non segna più da diversi minuti, con le centro-americane che rosicchiano ancora qualche punto dalla lunetta (55-47): time-out immediato di coach Maljkovic che però non dà l’effetto desiderato, con Pamela Rosado che da tre riporta le avversarie a -5 (55-50). Ci pensa Dragana Stankovic ad interrompere il lungo digiuno offensivo (57-50), con Trinity San Antonio che ha un sussulto per il -5 (57-52). Jaqueline Benitez fa 3/3 a cronometro fermo (57-55), in un finale di match concitatissimo. Dragana Stankovic segna però il libero del 58-55 con cui la Serbia vince una partita sofferta contro Porto Rico al debutto olimpico di Parigi 2024.