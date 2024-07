Basket femminile, la Francia vince agevolmente contro il Canada alle Olimpiadi. Decisivo il secondo quarto

La Francia vince nettamente contro il Canada nella prima giornata del torneo femminile di basket alle Olimpiadi di Parigi 2024 per 54-75, in una sfida spaccata letteralmente in due dal secondo quarto con un parziale di 2-23 che ha portato l’inerzia del match dalla parte delle transalpine. 13 punti per Marine Badiane e 12 di Gabby Williams per la compagine di coach Toupane, con 11 punti equamente divisi tra Kia Nurse e Shay Colley per il Canada che però non sono bastate ad evitare il pesante ko.

Shay Colley apre le marcature (3-0), con le padrone di casa che piazzano subito un contro-break per mettere la freccia (3-6). Achonwa accorcia per le canadesi (7-10), con Kia Nurse che pareggia i conti dalla lunetta (10-10). Kayala Alexander dà il vantaggio al Canada (14-12), con una penetrazione di Nirra Fields ed un libero Dominuque Malonga chiudono la prima frazione sul punteggio di 18-15.

Nel secondo quarto le transalpine aumentano notevolmente i giri del motore, superando le avversarie nel punteggio prima (18-22) prendendo poi il largo accarezzando addirittura il +20 con la tripla di Janelle Salaun (18-34). Bridget Crleton interrompe il lungo digiuno offensivo per il Canada (20-36), ma è di fatto l’unico canestro segnato in 10’: si va quindi all’intervallo lungo sul 20-38 in favore della Francia con un parziale di 2-23.

Nella ripresa le nord-americane hanno un timido sussulto (24-38), con le padrone di casa che tornano a +18 grazie all’uno-due firmato Williams-Badaine (24-42). Kia Nurse prova a tenere a galla le compagne (35-48), con Marieme Badiane che è perfetta dall’arco (35-53). Il Canada sembra non avere le forze per rientrare in partita, con la Francia che può amministrare il vantaggio importante accumulato: Aaliyah Edwards fa 1/2 dalla lunetta e porta così il match sul 36-53 alla terza sirena.

Il quarto conclusivo si apre con due bombe consecutive di Boury e Lacan (36-59), con Sami Hill che risponde con la stessa moneta poco dopo (41-61). Carleton emula la compagna per rendere meno pesante il passivo (44-61), ma la Francia non si tira indietro e ristabilisce il +22 (47-69). Botta e risposta tra Swords e Malonga (50-73), con la numero 14 che mette il sigillo finale sulla vittoria francese per 54-75 contro un Canada mai davvero in partita se non nel primo parziale.