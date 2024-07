Basket femminile, gli Stati Uniti dominano il Giappone nel loro primo match alle Olimpiadi

Gli Stati Uniti non falliscono il debutto nel basket femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024! Le detentrici dell’oro battono nettamente il Giappone per 102-76 nel remake della finale di Tokyo 2021 che apriva il gruppo C, grazie ad un secondo tempo di sostanza dove le statunitensi sono scappate nel punteggio senza più voltarsi. 24 punti e 13 rimbalzi di A’Ja Wilson e 22 punti di Breanna Stewart trascinano gli USA, con 24 punti di Maki Takada e 17 di Mai Yamamoto tra le fila delle asiatiche.

Botta e risposta in avvio di match (4-4), con gli Stati Uniti che provano a dare un primo mini-strappo (10-4). Il Giappone si rifà subito sotto (12-9), con le americane che piazzano un altro break di 7-0 per andare in doppia cifra di vantaggio (19-9). Akaho e Hayashi suonano la carica da tre (19-15), ma un libero ed un piazzato di Brittney Griner fissano il punteggio sul 22-15 alla prima sirena.

Nella seconda frazione la Nazionale campione in carica continua a premere sull’acceleratore e torna a +10 (28-18), con Rui Machida che batte un colpo da tre (32-24). Le giapponesi si affidano al tiro da lontano per rimanere in scia (37-30), con Breanna Stewart che ristabilisce il +11 (46-35). A’Ja Wilson chiude il 2+1 (52-37), con Miyazaki che appoggia per il 52-37 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa gli Stati Uniti tornano a spingere e riescono a scavare un solco incolmabile per le avversarie asiatiche, grazie ai punti pesanti di Breanna Stewart e Sabrina Ionescu: a meno di quattro minuti dalla terza sirena si sfonda quota venti punti di vantaggio (69-49), con Takada e Miyazaki che cercano di scuotere le compagne (73-56). Due liberi di Kelsey Plum valgono il 79-57 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel parziale conclusivo gli Stati Uniti possono permettersi di giocare con il cronometro per amministrare l’importante margine accumulato nei 30’ precedenti, con il Giappone che cerca di onorare la partita fino alla fine rendendo meno pesante il passivo. Kahleah Cooper dal pitturato per raggiungere quota cento punti (100-68), con Miyazaki da tre ed ancora Cooper nel finale per il 102-76 con cui gli Stati Uniti non tremano al debutto olimpico e battono il Giappone.