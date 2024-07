Basket femminile, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

Per la tredicesima volta nella storia delle Olimpiadi il basket femminile sarà all’interno del programma. Si parte domenica 28 luglio, si finisce sostanzialmente al termine della rassegna a cinque cerchi, domenica 11 agosto. In mezzo, 12 squadre di altissimo profilo e una sola comune intenzione: avvicinare o battere gli USA.

Nove, infatti, le medaglie d’oro conquistate da Team USA, con le altre tre finite in mano a Unione Sovietica o al team unificato del 1992. L’ex Jugoslavia nel 1988 e l’Australia nel 2004 sono state le più vicine a mettere in serio pericolo il dominio a stelle e strisce. Quest’anno, a Parigi, è la Francia, che arriva da tre semifinali (e due medaglie) di fila nelle ultime tre edizioni. Ma, chiaramente, occhio anche al Giappone e a figure ben più che funamboliche. Senza dimenticare la generazione d’oro del Belgio.

Il torneo olimpico di basket femminile si giocherà da domenica 28 luglio a domenica 11 agosto. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto il basket sarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al femminile dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO BASKET FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Domenica 28 luglio

Ore 13:30 Spagna-Cina (Girone A)

Ore 21:00 Serbia-Porto Rico (Girone A)

Lunedì 29 luglio

Ore 11:00 Nigeria-Australia (Girone B)

Ore 13:30 Germania-Belgio (Girone C)

Ore 17:15 Canada-Francia (Girone B)

Ore 21:00 USA-Giappone (Girone C)

Mercoledì 31 luglio

Ore 11:00 Porto Rico-Spagna (Girone A)

Ore 13:30 Cina-Serbia (Girone A)

Giovedì 1 agosto

Ore 11:00 Giappone-Germania (Girone C)

Ore 13:30 Australia-Canada (Girone B)

Ore 17:15 Francia-Nigeria (Girone B)

Ore 21:00 Belgio-USA (Girone C)

Sabato 3 agosto

Ore 11:00 Cina-Porto Rico (Girone A)

Ore 13:30 Serbia-Spagna (Girone A)

Domenica 4 agosto

Ore 11:00 Giappone-Belgio (Girone C)

Ore 13:30 Canada-Nigeria (Girone B)

Ore 17:15 Germania-USA (Girone B)

Ore 21:00 Australia-Francia (Girone C)

Mercoledì 7 agosto

Ore 11:00 1° quarto di finale

Ore 14:30 2° quarto di finale

Ore 18:00 3° quarto di finale

Ore 21:30 4° quarto di finale

Venerdì 9 agosto

Ore 17:30 Prima semifinale

Ore 21:00 Seconda semifinale

Domenica 11 agosto

Ore 11:30 Finale per il bronzo

Ore 15:30 Finale per l’oro

PROGRAMMA BASKET FEMMINILE PARIGI 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.