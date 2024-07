Basket: Eurolega 2024-2025, rilasciato il calendario. Gli impegni di Olimpia Milano e Virtus Bologna

Nella giornata odierna è stato rilasciato il calendario della stagione 2024-2025 di Eurolega, almeno per quanto riguarda la stagione regolare della massima manifestazione continentale. Stesso format della stagione scorsa: 34 giornate, prime 6 dirette ai quarti di finale, settima, ottva, nona e decima ai play-in.

Per Olimpia Milano e Virtus Bologna la prima notizia riguarda i derby: si disputeranno rispettivamente il 31 ottobre, nel corso della settima giornata, e il 4 aprile 2025, quando invece sarà la penultima e potrebbero aprirsi tanti discorsi in chiave playoff e play-in.

La stagione si aprirà, di fatto, esattamente dov’era finita, a Berlino. E lo farà con l’ALBA Berlino che riceverà chi l’Eurolega 2023-2024 l’ha vinta, il Panathinaikos. Milano, lo stesso giorno, andrà in trasferta sul campo dell’AS Monaco per iniziare la propria campagna continentale, mentre a Bologna toccherà ricevere l’Anadolu Efes, con l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno come campo per le prime giornate in attesa di rientrare alla Segafredo Arena.

I play-in si giocheranno il 15 e 18 aprile, mentre i quarti di finale si terranno dal 22 aprile al (come data massima) 7 maggio. Per quel che riguarda le Final Four, si disputeranno il 23 e 25 maggio.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DI EUROLEGA 2024-2025