Qualcosa di sostanzialmente clamoroso, e per certi versi anche difficile da credere in un mondo normale, è accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Azerbaigian, infatti, è riuscito a battere gli Stati Uniti nel torneo di basket femminile per 17-20, in una sfida che crea (diversi) problemi alle americane. che, va detto, hanno quasi giocato contro sé stesse: tre azere su quattro sono delle USA a tutti gli effetti, naturalizzate.

Più sensato il discorso della precedente Spagna-Francia, chiusasi sul 17-12 a favore delle iberiche, con una grande Sandra Ygueravide da 7 punti a contrare le difficoltà realizzative di tutte le transalpine.

Nel pomeriggio si erano disputate altre due sfide. Nettissimo il successo del Canada sulla Cina, 21-11, e questo sembra un marchio sempre più importante messo sulla voglia di arrivare all’oro.

Poco prima, per l’Australia bello e combattuto il 21-19 nei confronti della Germania, con 9 punti a testa di Marena Whittle e Sonja Greinacher e la conclusione vincente a 46″ dalla ine di Alex Wilson.