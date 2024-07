Basket 3×3, Lettonia e Francia concedono il bis alle Olimpiadi. Primi successi per Cina e Polonia

A Si è conclusa la seconda giornata per quanto riguarda il torneo di basket 3×3 alle Olimpiadi di Parigi 2024. E sono due le formazioni che restano a punteggio pieno, cioè Lettonia e Francia, mentre dopo l’esordio vincente cadono Olanda e Serbia.

Si inizia con una sfida al vertice, cioè Lettonia-Olanda, due formazioni uscite vincenti nel match d’esordio. E la prima metà del match è equilibratissima, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai canestri avversari e nessuna riesce a trovare un break per scappare. Servono, così, sei minuti alla Lettonia per trovare il canestro di Lacis da oltre l’arco per il +3. Torna a -1 l’Olanda, ma un altro canestro da oltre l’arco rilancia i lettoni, poi Lasmanis concede il bis e Lettonia che scappa via. Gli olandesi non reagiscono e match che la Lettonia chiude un minuto prima della sirena sul 21-12.

Match simile anche quello tra Serbia e Cina, con i cinesi a caccia del primo successo e serbi che vogliono il bis. È la Serbia nei primi minuti a provare a fare la lepre e scappare, ma la Cina risponde e i serbi che non vanno mai oltre i 3 punti di vantaggio. A metà match il canestro di Zhao impatta il risultato sul 9-9 ed è la svolta. Due canestri da oltre l’arco della Cina valgono il +4 e cinesi che poi con Zhang scappano via, toccando anche il +8. Prova una rimonta disperata la Serbia, ma può solo limitare i danni e Cina che si impone 21-15, chiudendo il match 2 minuti prima della sirena.

In serata si sono giocate le ultime due partite di giornata, iniziando con una clamorosa Lituania-Francia. I padroni di casa volevano raggiungere la Lettonia a punteggio pieno, mentre i lituani erano a caccia del primo successo. E la sfida vive sul filo di un equilibrio continuo per 10 interminabili minuti. Prova ad allungare la Francia sul +4 dopo 2 minuti e mezzo di gioco, ma subito risponde la Lituania in un gioco a elastico che vede i transalpini sempre avanti, ma senza riuscire a scappare via. Ma a poco più di 2 minuti dalla fine, in soli 30 secondi, i francesi piazzano un parziale di 4-0 che vale il 20-15 e il match sembra deciso. I lituani, però, non ci stanno e un controparziale di 5-0 significa pareggio a 51” dalla sirena. Così è Timothe Vergiat a 3” dalla fine a mettere il canestro della vittoria per la Francia al termine di una sfida epica.

La giornata si è chiusa con Stati Uniti-Polonia, sfida tra due squadre a caccia del primo successo. E partono forti i polacchi che si portano sul 7-2 dopo poco più di due minuti. Reagiscono, però, gli americani che tornano velocemente sotto nel punteggio, anche se ogni volta che sembrano poter chiudere il gap ecco che la Polonia riallunga e a cavallo di metà match prova a scappare via sul +6. Ancora una volta gli USA provano a ricucire, tornando a soli 2 punti di distanza in meno di 30″ di partita. Polonia ora che fatica a contenere gli americani e Fredette segna il canestro del -1 a 1’24” dalla sirena. Sokolowski riallunga dalla lunetta, poi gli americani non trovano il canestro da oltre l’arco del pareggio e finisce 19-17 per la Polonia.

