Baseball, Serie A 2024: Parma vince la serie contro San Marino e chiude in testa la regular season

Va in archivio il decimo e ultimo turno dedicato alla regular season della Serie A 2024 di baseball per ciò che concerne il raggruppamento A. Nella giornata di oggi la grande protagonista è stata Parmaclima che, vincendo la serie con San Marino, è balzata in testa alla classifica raggiungendo l’UnipolSai Bologna.

Ma andiamo con ordine. Dopo la vittoria in gara-1 la compagine emiliana si è imposta nettamente in gara-2 con il punteggio di 7-1. Decisamente più combattuta invece gara-3, dove San Marino ha messo sotto torchio gli avversari, passando in volata per 7-8.

Bologna invece ha trovato il successo di misura in gara-2, mettendo così in cassaforte le sorti della serie con Macerata. Tuttavia i marchigiani hanno avuto una bella reazione d’orgoglio nella terza sfida, passando per 0-3. Le due prime della classe hanno in questo modo chiuso rispettivamente la stagione regolare con venti vittorie e dieci sconfitte.

Da segnalare poi la vittoria della BSC Grosseto nel derby contro la BBC in due sfide terminate per 5-9 e 2-4. Alla luce di quanto successo Parma, Bologna, San Marino e Macerata accedono di diritto alla fase successiva, mentre le due squadre di Grosseto dovranno disputare i play-off. I turni preliminari cominceranno il prossimo 13 luglio. Domani, domenica 7, è previsto invece il recupero tra Ronchi e Modena, valido per il girone B.