Baseball: il Giappone vince la Haarlem Week 2024. Battuti gli USA in finale

Si è chiusa la Haarlem Week per il 2024 e a portarla a casa è il Giappone. Netta la vittoria della compagine nipponica sugli Stati Uniti rappresentati dalla selezione del meglio della NJCAA. Un 10-4, quello degli asiatici, maturato soprattutto in un solo inning, il sesto, capace di cambiare totalmente le carte in tavola.

In verità, il Giappone inizia anche bene per conto suo, con un singolo da due punti di Kojima e una volata di sacrificio di Yanagidate che vanno a dare al Paese del Sol Levante il 3-0. Reazione immediata degli USA nel secondo inning, con singolo di Bullen e scelta difensiva giapponese che porta a segno Goldbeck: 3-2. Il 3-4 giunge nella quinta ripresa, con un potente fuoricampo a sinistra di Munroe.

Tutto cambia, però, nel sesto inning. Comincia Matsuhita con il fuoricampo da due punti, poi arrivano il doppio da uno di Yamagata, il singolo da uno di Nishikawa (a basi piene, peraltro) e il singolo da due di Watanabe. Gli States non si riprendono più da questo colpo, e anzi è Watanabe a dare ulteriore vigore ai giapponesi con il doppio del definitivo 10-4 nell’ottavo inning. Ed è qui che, a livello di punteggio, finisce tutto.

Nella finale per il 3° e 4° posto è un più “banale” 4-0 a vedere l’Olanda prevalere su Cina Taipei (Taiwan). Tutto si decide in un’unica ripresa, l’ottava, con scelte difensive asiatiche che portano Selassa e van der Meer a dare avvio a due realizzazioni prima dell’home run da due di Kuijper.