Baseball: l’Italia lotta ma perde contro il Giappone all’Haarlem Week. Gli asiatici si impongono 8-2

L’Italia lotta ma alla fine cede il passo alla corazzata Giappone in occasione del quarto match valido per l’Haarlem Week 2024, celeberrima competizione di baseball in scena questa settimana nell’omonima città olandese. Una sfida ben condotta quella degli azzurri, complicatasi in un ottavo end dove gli asiatici hanno consolidato il successo, chiudendo i conti sull’8-2.

Ma andiamo con ordine. La compagine nipponica muove il tabellino fin dal turno inaugurale, timbrando un sigillo grazie al doppio di Watanabe e il relativo punto di Matsushita. Dopo due round terminati con un nulla di fatto però gli azzurri sbloccano il loro attacco effettuando un bel contro sorpasso.

Al quinto inning infatti un doppio a sinistra di Morresi (punto di Battioni) accorcia le distanze, mentre un uno strike out di Agretti (punto di Morresi) porta l’Italia in vantaggio. Ma la risposta giapponese non esita ad arrivare. Nel turno successivo il singolo al centro di Nishikawa (punto di Matsushita) ripristina gli equilibri, preludio del grounds out di Kojima e del lancio pazzo di Nishikawa che certifica il parziale di 3-2.

Giunti all’ottavo inning i nipponici trovano la fuga definitiva con un hit by pitch, una base su ball e soprattutto un triplo al centro di Matsushita che manda a segno Tateishi, Kamizato e Katsuda, decretando la parola fine a un risultato rimasto invariato anche nell’ultimo atto.

Domani, mercoledì 17 luglio, gli azzurri (attualmente quarti in classifica) sfideranno alle 11:30 Taipei, ultimo match della prima fase della rassegna.