Baseball: gli USA spengono l’urlo olandese, sarà classica col Giappone alla Haarlem Week

Giornata di semifinali a doppio effetto, e non si potrebbe dire altro, per quanto riguarda la Haarlem Baseball Week. Hanno sognato parecchio gli spettatori di casa, ma alla fine l’ultimo atto sarà USA (o meglio, la selezione NJCAA)-Giappone, che a sua volta non ha la squadra più forte, ma questa basta a raccogliere la finale in terra olandese.

I Paesi Bassi, nella sera dello stadio intitolato a Pim Mulier, pescano dal cilindro il colpo importante al secondo inning, con un triplo poderoso di Kuijper che lancia Kemp verso l’1-0. Gli olandesi reggono, reggono e reggono ancora fino all’ultima ripresa, ma proprio qui, nel cambio in situazione pericolosa tra Huijer, in uscita, ed Estanista, in entrata, arriva l’1-1 americano con la volata di sacrificio di Bullen a basi piene che manda Plain a firmare l’1-1. Gli orange sfiorano il 2-1 mandando Selassa in terza, ma si deve ricorrere all’extra inning. Qui una serie di errori della difesa di casa porta gli States sul 2-1, risultato che non cambia più in virtù del fatto che, dopo il bunt di Profar che manda van Borkulo e van der Meer in posizione punto, le due successive eliminazioni mandano in finale la squadra a stelle e strisce.

Nell’altra semifinale poca storia: il Giappone è troppo per Cina Taipei (Taiwan). Bastano gli inning dal terzo al quinto. Nel terzo è un doppio di Iiyama ad accendere la miccia per l’1-0, poi arrivano, nel quarto, un singolo di Shigenaga da due punti, uno ancora di Iiyama da uno e un gran triplo di Nishikawa da due. Tanto per rincarare la dose, nel quinto giungono gli ultimi singoli di Yanagidate e Shigenaga che portano a fissare quello che diventa il risultato finale: 8-0.

Il programma di domani, dunque, vede le due finali per il terzo e il primo posto di scena. Alle 14:00 andranno in campo Paesi Bassi e Cina Taipei, mentre alle 19:30 saranno USA e Giappone a giocarsi il titolo.