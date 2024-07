Baseball: i Paesi Bassi superano gli Stati Uniti nella prima giornata dell’Haarlem Week

Inizia con una vittoria dei padroni di casa l’Haarlem Week 2024, celeberrimo Torneo di baseball in scena nell’omonima cittadina neerlandese, precisamente al Più Mulier Stadium. In occasione del match inaugurale infatti i Paesi Bassi hanno sconfitto gli Stati Uniti per 1-6, sfruttando soprattutto un momento positivo arrivato nel quinto inning.

Dopo tre turni terminati con un nulla di fatto, la compagine Orange muove il tabellino nel quarto attacco per merito di un sacrificio di Kemp e del punto messo a segno da Profar. Nel round successivo il parziale aumenta con altri quattro sigilli grazie a un lancio pazzo di Tromp e da un super fuori campo di Profar.

Al settimo gli statunitensi cercano di accorciare le distanze con il punto di Young costruito dal singolo al centro di Smith. Ma sarà il preludio dell’ultimo punto olandese, arrivato con un grandout di Richardson e il timbro di Bernardina.

Domani, sabato 13 luglio, scenderanno in campo tutte le altre squadre coinvolte nel torneo, compresa l’Italia, in campo alle 19:30 proprio contro l’Olanda.