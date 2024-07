Barbara Gambaro, Olimpiadi Parigi 2024 tiro a segno: scheda e giorni di gara

Barbara Gambaro è l’unica rappresentante femminile della squadra di tiro a segno per le Olimpiadi di Parigi 2024, nonché unica ad essere certa di gareggaire su tre fronti diversi (carabina 3 posizioni 50 M, carabina aria compressa 10 m, carabina mista). I risultati più incoraggianti per lei sono arrivati nella carabina 3 posizioni, come confermano la dodicesima e la diciassettesima piazza ottenute nel 2022 e nel 2023 ai Mondiali. Avvicinarsi quanto più possibile alla top 10 nella rassegna a cinque cerchi nella specialità potrebbe rappresentare un traguardo importante.

Nome: Barbara

Cognome: Gambaro

Luogo e data di nascita: Silandro/Schlanders (Provincia autonoma Bolzano), 20/5/1992

Sport e disciplina: tiro a segno (Carabina 3p. 50 m , Carabina a.c. 10 m, Carabina a.c. 10 m Squadra Mista)

Quando gareggia: sabato 27 luglio (qualificazione carabina a.c mista + ev. Finale), domenica 28 luglio (qualificazione 10 m carabina a.c), lunedì 29 luglio (ev. Finale 10 m carabina a.c), giovedì 1 agosto (qualificazioni carabina 50 m 3 p, venerdì 2 agosto (ev. Finale carabina 50 m 3 p)