Aurora Russo, Olimpiadi Parigi 2024 lotta: scheda e giorni di gara

Aurora Russo si presenta alla prima Olimpiade della carriera con la consapevolezza di aver già coronato un sogno quasi insperato, agguantando una clamorosa qualificazione a cinque cerchi (che mancava da 20 anni per la lotta femminile italiana) in extremis grazie alla rocambolesca vittoria nello spareggio decisivo di Istanbul contro l’ucraina Hrushyna. Fiore all’occhiello della lotta giovanile tricolore degli ultimi cinque anni (oro europeo e mondiale tra le Under 20 nel 2023), potrà godersi l’esperienza olimpica a Parigi senza pressioni in attesa di vivere possibilmente da protagonista i Giochi di Los Angeles 2028.

Nome: Aurora

Cognome: Russo

Luogo e data di nascita: Torino, 3 giugno 2003

Sport e disciplina: lotta femminile (57 kg)

Quando gareggia: giovedì 8 agosto (ottavi, quarti e semifinali), venerdì 9 agosto (ripescaggi e finali)