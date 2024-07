ATP Washington 2024: Luca Nardi si ritira nel suo match di primo turno contro Krueger

Luca Nardi si è ritirato nel match di primo turno del torneo ATP 500 di Washington che lo opponeva al qualificato americano Mitchell Krueger. Il pesarese ha fermato la propria giornata competitiva quando si trovava sotto per 7-6(3) 4-1.

Krueger, numero 192 del ranking ATP, ma buon interprete del veloce USA e non facile da affrontare in determinati casi, era anche riuscito ad andare avanti di un break nel primo set sul 3-1 prima di essere recuperato nel decimo gioco, con controbreak a 15. Ha visto inoltre Nardi annullargli ben otto set point prima di convertire il nono.

Il secondo parziale si trasforma più che altro in un calvario per l’italiano, frenato da problemi al gomito che lo portano, pian piano, a prendere la decisione di non proseguire fino alla conclusione un match fondamentalmente già compromesso, visto che aveva perso due volte la battuta.

Rimangono dunque in gara, in chiave Italia, i soli Mattia Bellucci, atteso dall’americano Alex Michelsen, e Flavio Cobolli, che si ritroverà di fronte David Goffin, anche se com’è noto non si tratta più della versione migliore del belga.